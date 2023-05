Une superbe collection de jeux VR disponible sur Xbox Game Pass

De plus en plus de joueurs choisissent de jouer à des jeux VR via Xbox Game Pass. Bien sûr, les abonnés au service ont un large éventail de choix. Mais tous ne valent pas votre temps. Cependant, il faut admettre que la collection de jeux sur Xbox Game Pass est remarquable, malgré le fait que les titres VR ne peuvent être joués que sur un PC.

Microsoft Flight Simulator et Star Wars : Squadrons sont deux des jeux VR les plus immersifs disponibles sur Game Pass. Cependant, votre PC doit avoir suffisamment de puissance pour exécuter ces jeux. F1 22, Hitman: World of Assassination et No Man’s Sky sont d’autres titres VR notables disponibles sur Game Pass. Ils bénéficient tous d’un support VR natif.

Un utilisateur de Reddit, u/lunchanddinner, a partagé une liste non seulement des titres Game Pass VR compatibles nativement avec VR, mais également des jeux Game Pass compatibles avec les modifications VR. De plus, la liste dont nous parlons comprend des jeux qui étaient auparavant sur Game Pass et qui prennent toujours en charge la réalité virtuelle. Cette liste est une excellente ressource pour les abonnés Game Pass qui souhaitent en savoir plus sur les jeux VR disponibles sur la plateforme.

Tous les Xbox Game Pass gratuits pour les jeux PC VR (MISE À JOUR)

par u/lunchanddinner dans XboxGamePass

La liste ci-dessus est assez étonnante. Nous attendons donc avec impatience vos commentaires pour nous faire savoir lesquels vous avez déjà joué.

Comment jouer à des jeux VR

Les joueurs avec un Meta Quest 2 n’ont pas besoin d’une connexion par câble à leur PC pour jouer à des jeux VR. La fonction Air Link permet une communication sans fil et une plus grande mobilité. Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante pour les joueurs qui souhaitent utiliser des casques VR sans se soucier des fils et des câbles.

Xbox Cloud Gaming offre une option pour les personnes qui ne disposent pas d’un PC suffisamment puissant pour exécuter des jeux VR. À l’aide d’un casque VR, les joueurs peuvent jouer à des jeux vidéo sur un écran d’ordinateur qui simule la réalité virtuelle.

