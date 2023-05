Bug Facebook : Demandes d’amis automatiques envoyées lors de la visite de profils

Mise à jour : Selon un porte-parole de Meta, ils ont abordé le problème des demandes automatiques d’amis sur Facebook. Le porte-parole a déclaré qu’une mise à jour récente de l’application Facebook avait provoqué l’envoi erroné de ces demandes. Cependant, Meta a depuis empêché que cela se produise et s’est excusé pour tout inconvénient que cela aurait pu causer. Cela indique que les utilisateurs peuvent désormais utiliser Facebook comme ils le feraient normalement. Sans vous soucier d’envoyer accidentellement des demandes d’amis.

Facebook, le géant des médias sociaux, est en proie à d’étranges bugs depuis des années. Ces bugs ont amené les utilisateurs à remettre en question la compétence des développeurs derrière la plate-forme. Récemment, un nouveau bug est apparu qui envoie automatiquement une demande d’ami à la personne dont vous consultez le profil. Cela a suscité des inquiétudes parmi les utilisateurs, car cela pourrait potentiellement conduire à des situations délicates.

De nombreux utilisateurs sur Twitter ont signalé avoir été confrontés à ce bug, et il semble affecter un nombre important de personnes. En visitant simplement le profil de quelqu’un, Facebook envoie automatiquement une demande d’ami sans aucune action de la part de l’utilisateur. Bien qu’il soit possible d’annuler la demande, de nombreux utilisateurs qui parcourent simplement des profils peuvent ne pas se rendre compte qu’une demande a eu lieu.

Nous ne connaissons pas la cause du bug, et Facebook n’a pas commenté la situation. Certains utilisateurs ont essayé de reproduire le bug sur leurs appareils, mais tout le monde n’a pas réussi. Oliver Cragg d’Android Authority a pu reproduire le problème et a publié une vidéo démontrant le bug.

Pour l’instant, il n’y a pas de solution à ce problème. Et Facebook conseille aux utilisateurs d’éviter de visiter les profils de personnes qu’ils n’ont pas l’intention d’ajouter en tant qu’amis. On ne sait pas si Facebook publiera une mise à jour pour corriger le bug. Ou si la plateforme est même consciente du problème.

En conclusion, ce dernier bug sur Facebook inquiète les utilisateurs qui craignent d’envoyer accidentellement des demandes d’amis à des personnes qu’ils ne connaissent pas. Bien que nous ne connaissions pas la cause du bug, il est clair que Facebook doit résoudre le problème dès que possible pour éviter tout embarras potentiel ou toute situation gênante pour les utilisateurs. Nous vous tiendrons au courant de tout développement lié à ce problème.

