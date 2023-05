Test à long terme de Level Lock+ – la serrure connectée qui n’essaie pas de vous déjouer [Vidéo]

Six mois après ses débuts, le Level Lock+ continue de se démarquer de la concurrence par son design unique et minimaliste et sa facilité d’installation. La serrure intelligente de Level Home est également l’une des rares serrures intelligentes qui prennent en charge Apple Home Key – une fonctionnalité introduite avec iOS 15 qui permet le contrôle NFC via une Apple Watch ou un iPhone.

Ce Level Lock+ est-il le meilleur verrou intelligent pour les utilisateurs jusqu’aux genoux dans l’écosystème Apple ? Regardez ma vidéo pratique pour plus de détails.

Caractéristiques

Installation simple qui ne nécessite qu’un tournevis cruciforme

Prise en charge de la carte-clé NFC

Clé matérielle

Prise en charge de HomeKit/Siri

Prise en charge des touches d’accueil Apple – Déverrouillage NFC via iPhone ou Apple Watch

Application Level Home avec déverrouillage Bluetooth/Wi-Fi

Toucher/déverrouillage automatique/verrouillage

Partage d’accès chronométré

Clavier en option

Disponible en noir mat ou nickel satiné

Revue vidéo : Level Lock+ avec Apple Home Keys

Conception

Depuis sa création, la philosophie de conception de Level Home s’articule autour d’un design minimaliste et facile à utiliser. En fait, les premières offres de serrures intelligentes de l’entreprise permettaient aux utilisateurs de réutiliser leurs serrures existantes, transformant essentiellement les serrures muettes en serrures intelligentes via un moteur spécial caché à l’intérieur du cadre de la porte.

Alors que Level Home continue de vendre son Level Bolt, une serrure intelligente qui vous permet d’utiliser votre matériel de verrouillage existant, les offres plus complètes de l’entreprise sont des remplacements complets pour votre serrure actuelle. C’est le cas du Level Lock+, sa serrure intelligente la plus avancée à ce jour.

Lors de mon premier test du Level Lock +, Level Home m’a fourni la version en nickel satiné. Pour cette revue mise à jour, la version noire mate m’a été fournie à ma demande. Le noir mat est à la mode, mais la meilleure couleur pour vous dépendra en grande partie de la couleur de votre porte, du bouton de porte extérieur existant et des éléments de design environnants.

Dès le déballage, il est immédiatement clair que beaucoup de travail a été fait pour rendre ce produit simple à installer et facile à utiliser. Cela ressort de l’emballage et de la documentation, ainsi que de la conception physique de chaque pièce. De tous les systèmes de verrouillage intelligents que j’ai installés au fil des ans, je pense que le Level Lock est le plus facile à faire fonctionner.

YouTuber LockPickingLawyer a présenté une simple méthode de clé à bosse et de marteau qui lui a permis de choisir facilement le Level Lock +, ce qui, compte tenu du prix de cette unité, a fait lever plus de quelques sourcils. Mon point de vue à ce sujet reste cependant mesuré, car je considère les verrous comme une première ligne de dissuasion. Nous avons tous des fenêtres sur nos maisons, et il est tout aussi facile de casser une fenêtre si quelqu’un veut vraiment entrer. Ce n’est pas pour excuser Level Home de déprécier le cylindre de sa serrure phare — il n’inclut même pas les goupilles de sécurité — mais c’est la réalité de la situation. Cela étant dit, si cela vous préoccupe beaucoup, je vous recommande de vous rendre chez un serrurier et de recléer le Level Lock+ avec un cylindre plus robuste.

Guide d’installation Level Lock+

Avant même d’acheter le Level Lock+, il est recommandé de tester votre pêne dormant actuel pour vous assurer qu’il se lance en douceur. En d’autres termes, vous ne devriez pas avoir à pousser ou à tirer sur votre porte pour que le pêne dormant se verrouille. Si votre pêne dormant actuel ne se lance pas correctement, vous aurez des problèmes pour que votre verrou de niveau se verrouille et se déverrouille correctement.

Étape 1 : Démontez votre serrure. Dévissez simplement votre pêne dormant, votre gâche et votre boîtier de serrure existants et mettez-les de côté.

Étape 2 : Installez le verrou de niveau et la gâche. Tout d’abord, insérez le verrou dans votre porte et assurez-vous que le mot TOP est orienté vers le haut. Assurez-vous que vous pouvez voir l’extrémité du boulon qui dépasse tout en regardant à travers le trou de forage. Si vous ne pouvez pas voir le boulon à travers le trou de forage, vous pouvez prolonger le boulon avec le matériel existant. Fixez le pêne à la porte à l’aide d’un tournevis à l’aide des plaques à vis du pêne.

Étape 3 : Faites glisser le moteur, qui présente une conception de pièce de puzzle facile à utiliser. Assurez-vous de serrer la petite vis de connexion pour fixer le moteur au boulon.

Étape 4 : Fixez la gâche au montant de la porte avec les vis fournies pour la gâche.

Étape 5 : Assemblez votre serrure à l’aide du boîtier Level Lock. Assurez-vous que le boulon est déverrouillé et enfilez le cordier du côté du trou de serrure à travers le trou central du moteur. Utilisez les boulons de sécurité fournis pour visser les deux côtés ensemble.

Étape 5 : Enclenchez la palette magnétique pour masquer les boulons de sécurité. Si jamais vous avez besoin de retirer la palette, vous pouvez coller un trombone dans le petit trou au bas du tour de pouce, ce qui libère la palette lorsqu’elle est retirée de la serrure.

Étape 6 : Installez la pile CR2 en dévissant l’extrémité du boulon et en insérant la pile avec l’extrémité plate vers le capuchon. Si vous avez besoin d’ajuster le boulon comme mentionné à l’étape 2, remplacez le capuchon par défaut par le capuchon long inclus. Après avoir installé la batterie, vous devriez entendre un bref carillon de bienvenue pour indiquer qu’elle est correctement installée.

Étape 7 : Téléchargez l’application Level Home, créez un compte et connectez-vous à votre Level Lock en suivant les étapes fournies dans l’application. Si vous souhaitez voir tout cela en action, assurez-vous de regarder ma vidéo pratique ci-dessus pendant que je parcoure l’ensemble de l’installation et de la configuration étape par étape.

Comment contrôler Level Lock+

Il existe des façons apparemment infinies de contrôler Level Lock+. Vous pouvez déverrouiller et verrouiller avec les clés physiques incluses, les cartes NFC et les mini-cartes, ou via l’application Level Home en utilisant la connectivité Bluetooth. Vous pouvez également utiliser l’application Level Home pour configurer le verrouillage et le déverrouillage automatiques en fonction de la proximité, ou vous pouvez utiliser le toucher pour verrouiller et le toucher pour déverrouiller – ce dernier, encore une fois, basé sur la proximité.

L’application Level Home propose plusieurs subtilités supplémentaires, notamment la possibilité d’envoyer des invitations aux utilisateurs pour accéder à votre maison avec des restrictions d’heure / de jour, et de partager des laissez-passer à usage limité pour des événements spécifiques. L’application comprend également un historique des activités qui vous permet de voir comment votre porte a été déverrouillée, bien que cela ne soit visible que lorsqu’il est connecté à la serrure via Bluetooth, et pourrait utiliser un peu d’amélioration dans sa précision.

Bien sûr, la compatibilité HomeKit est une caractéristique clé de tous les produits Level Home, ce qui indique que vous pouvez déverrouiller votre porte à l’aide de l’application iOS Home, des automatisations ou de Siri via votre iPhone ou Apple Watch. La compatibilité Home Kit nécessite un concentrateur HomeKit, ce qui indique que vous aurez besoin d’une Apple TV ou d’un HomePod connecté à votre réseau domestique. La configuration de HomeKit vous permet également de déverrouiller votre porte via Wi-Fi ou mobile à l’aide de l’application Level Home lorsque vous êtes hors de portée Bluetooth.

En raison de la conception minimaliste du Level Lock, il n’y a pas de clavier physique inclus comme vous le verrez dans des produits comme l’excellent Schlage Encode Plus. Level Home se fera un plaisir de vous vendre un clavier, mais c’est un accessoire séparé. Bien que certains puissent considérer le manque d’intégration comme un inconvénient, l’avantage est qu’il peut être monté n’importe où, tant qu’il se trouve à proximité du matériel de verrouillage. Le clavier vaut-il le coup ? Restez à l’écoute, car je ferai un suivi avec un test du clavier de niveau dans un proche avenir.

Prise en charge des touches d’accueil Apple

L’une des principales raisons de choisir le Level Lock + plutôt qu’une autre option de verrouillage intelligent est due à sa prise en charge des clés Apple Home. Comme mentionné précédemment, Home Keys est une fonctionnalité lancée avec iOS 15, qui vous permet d’utiliser votre iPhone ou Apple Watch pour contrôler votre serrure à l’aide de NFC. À ce jour, le Level Lock + est l’un des deux seuls verrous intelligents aux États-Unis à prendre en charge les clés Apple Home, mais une troisième option, l’Aqara Smart Lock U100, rejoindra bientôt la fête.

Après avoir vécu avec le support Home Key l’année dernière via le Schlage Encode Plus et maintenant le Level Lock +, je peux témoigner de son utilité. Par exemple, si vous êtes sorti courir et que vous ne voulez pas prendre votre iPhone ou un jeu de clés, vous pouvez simplement utiliser votre Apple Watch pour déverrouiller votre porte.

Les clés d’accueil Apple résident dans l’application Wallet, mais vous n’avez pas besoin d’ouvrir le portefeuille pour les utiliser. Tenez simplement votre iPhone ou Apple Watch près du capteur NFC de la serrure, et il devrait automatiquement reconnaître et invoquer la touche d’accueil. À partir de là, il suffit de s’authentifier avec Face ID, Touch ID ou un mot de passe, et votre porte se déverrouillera. Vous pouvez également configurer des clés d’accueil avec le mode express, ce qui vous permet de contourner l’étape d’authentification pour un accès encore plus rapide.

Une chose extrêmement intéressante à propos des touches d’accueil Apple est qu’elles sont accessibles même si votre iPhone meurt. Les touches d’accueil peuvent profiter de la fonctionnalité de réserve de marche de l’iPhone, introduite avec la prise en charge d’Express Transit dans iOS 14, vous permettant de déverrouiller votre porte avec votre iPhone jusqu’à cinq heures après l’épuisement de sa batterie.

Vivre à long terme avec le Level Lock+

Le Level Lock + est, à mon avis, la serrure intelligente la plus esthétique du marché. Il ne crie pas « serrure intelligente » comme la plupart des autres options disponibles et est presque impossible à distinguer d’une serrure « stupide » typique. Si l’esthétique de conception discrète est en haut de votre liste, vous auriez du mal à trouver une option plus belle et plus discrète.

Mais ce design minimaliste s’accompagne de compromis. Par exemple, il n’y a pas de clavier intégré. Bien que vous puissiez acheter le clavier de niveau séparément, ce n’est pas aussi pratique que d’avoir une solution tout-en-un comme le Schlage Encode Plus ou le futur Aqara Smart Lock U100 – ce verrou comprend même un capteur d’empreintes digitales intégré.

L’absence de clavier est quelque chose dont ma femme s’est beaucoup plainte, car elle préfère l’utiliser à l’une des autres options. Elle porte rarement une Apple Watch et n’aime pas sortir son téléphone de son sac à main juste pour entrer dans la maison. C’est probablement là qu’une partie de l’automatisation de l’application Level Home serait utile, même si je n’ai jamais été très doué pour automatiser mes serrures. Inutile de dire qu’elle attend avec impatience ma critique de Level Keypad, mais pas parce qu’elle veut la regarder ou la lire ????.

J’ai également constaté que, selon la configuration de votre porte et le poignet sur lequel vous portez votre montre, l’appel des touches d’accueil à l’aide de l’Apple Watch peut être un peu gênant lorsque vous déplacez votre poignet pour orienter le cadran de la montre avec le capteur NFC. Cela a probablement plus à voir avec la configuration de ma porte qu’autre chose, mais j’ai pensé que cela valait la peine d’être mentionné.

J’ai quelques plaintes mineures qui restent vraies de mon test initial du niveau Lock+. Tout d’abord, je n’aime pas la force du carillon audible de la serrure, même lorsqu’il est réglé sur son réglage le plus bas. J’espérais que Level Home fournirait des commandes sonores plus granulaires, mais l’option basse est encore beaucoup trop forte à mon goût.

La durée de vie de la batterie reste une énigme, car l’application Level Home fournit peu de détails sur la durée de vie de la batterie et ne fournit pas aux utilisateurs un pourcentage de batterie restante. Ceci est frustrant et devrait être corrigé. Cela dit, j’aime le fait que je n’ai besoin de remplacer qu’une seule batterie et qu’elle soit facilement accessible sans avoir besoin d’outils.

Level Home a indiqué que ses serrures intelligentes prendront éventuellement en charge Matter via Thread, mais nous n’avons pas encore entendu de détails sur le moment où cela pourrait être officiellement déployé. Le Level Lock+ dispose du matériel nécessaire pour prendre en charge Matter, donc une future mise à jour du firmware devrait être tout ce qui est nécessaire pour fournir une telle fonctionnalité, aidant à pérenniser le produit. Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque l’assistance Matter sera disponible.

Avis de Netcost-security.fr

Je suis un grand fan de l’esthétique Level Lock+. C’est de loin la serrure intelligente la plus belle du marché, et elle n’est même pas proche. Mais comme mentionné, la conception a ses inconvénients, à savoir le fait qu’il n’y a pas assez de place pour un clavier intégré. Heureusement, vous pouvez acheter le clavier séparément, ce que je prévois de revoir dans une prochaine vidéo.

Le Level Lock + manque également de sécurité par rapport à un verrou comme le Schlage Encode Plus. L’Encode Plus a un cylindre plus robuste avec des goupilles de sécurité et dispose d’un pêne dormant solide au lieu d’un pêne creux. Comme mentionné, cependant, je considère les serrures davantage comme un moyen de dissuasion, donc je ne pense pas que ce soit une grosse affaire, mais Level aurait dû fournir un cylindre plus robuste compte tenu du prix.

En ce qui concerne Apple Home Key, c’est toujours ma façon préférée de verrouiller et de déverrouiller ma porte – il existe de nombreuses serrures intelligentes décentes, mais je n’en envisagerais pas une sans le support de Home Key. Si vous portez une Apple Watch, il est très pratique de simplement lever votre poignet à votre porte et de déverrouiller votre serrure via NFC.

Surtout, le facteur le plus important à considérer est la disponibilité. Le Schlage Encode Plus, pour une raison quelconque, est en grande partie indisponible au détail depuis que j’ai fait mon premier test il y a plus d’un an. Cela indique que si vous voulez un verrou avec prise en charge Apple Home Key, le Level Lock + pourrait être votre seule option réaliste. Heureusement, l’Aqara Smart Lock U100 ajoutera un troisième verrou intelligent Home Key à l’écurie lors de sa sortie plus tard cette année, mais pour l’instant, le Level Lock + est le moyen le plus simple de démarrer avec Apple Home Key.

