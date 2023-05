Les interruptions de service Apple sont à un niveau inacceptable compte tenu de l’importance de l’écosystème

Le nombre de pannes de service Apple semble avoir augmenté ces derniers temps au point où elles sont devenues presque routinières.

Ce n’est pas génial pour n’importe quel géant de la technologie, mais lorsque l’écosystème est une si grande partie de l’attrait des produits Apple, cela devient beaucoup plus important…

Les pannes d’Apple cette année

Examinons simplement les pannes et les problèmes de service Apple au cours des quatre mois et demi de l’année à ce jour – et ce ne sont que les exemples trouvés par une recherche rapide sur notre propre site, qui ne signale que les problèmes les plus répandus :

Ou, euh, aujourd’hui

Ou prenez simplement un instantané sur DownDetector pour les dernières 24 heures :

Apple n’aime pas non plus admettre ses problèmes

Cela est aggravé par la réticence d’Apple à admettre qu’il rencontre des problèmes.

Je ne peux pas compter le nombre de fois où je vois des tweets sur les pannes de service Apple, les confirmer sur DownDetector, puis vérifier la page d’état du système d’Apple pour ne voir que des voyants verts.

Ce n’est pas seulement trompeur, cela cause activement des tracas au client d’Apple, car si nous rencontrons un problème et qu’Apple dit que tout va bien, nous finirons probablement par perdre du temps – et devenir frustrant – à essayer de résoudre un problème inexistant de notre côté.

Je ne m’attends pas à une disponibilité de 100 %, mais je m’attends à mieux que cela

Maintenant je comprends. Il n’y a pas de technologie fiable à 100%, et ces choses arriveront. Je ne m’attends pas à ce que les services Apple aient une disponibilité de 100 %.

J’accepte également que certaines de ces questions soient des problèmes du premier monde. Personne ne va mourir s’il doit fermer une application météo qui ne répond pas et aller consulter un site Web à la place.

Mais une grande partie du discours marketing d’Apple concerne les avantages de l’écosystème, et les services constituent une partie de plus en plus importante des activités d’Apple. Les services sont la seule partie des activités d’Apple à avoir connu un record de croissance ininterrompue au cours des cinq dernières années et génèrent plus de revenus que chacun des Mac, iPad et appareils portables.

Donc, quand ils ne sont pas fiables, ce n’est pas une mince affaire. Et, pour moi du moins, les services Apple semblent être loin de fournir le niveau de robustesse et de planification d’urgence auquel je m’attendais.

Suis-je injuste ? Ou êtes-vous d’accord pour dire que les pannes des services Apple sont plus fréquentes qu’elles ne devraient l’être ? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

