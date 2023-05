Sony dévoile le smartphone phare Xperia IV avec écran 4K HDR et capteur d’image Exmor T

Vue d’ensemble : Sony a considérablement réduit son activité de smartphones ces dernières années, mais la société continue de lancer quelques combinés chaque année. La disponibilité de ces appareils, cependant, est largement limitée au Japon, aux États-Unis et à une poignée de pays d’Europe. Il a maintenant dévoilé son dernier smartphone phare, le Xperia 1 V, avec un certain nombre de fonctionnalités rarement vues sur le marché haut de gamme.

Le Xperia 1 V est le successeur du Xperia 1 IV de l’année dernière et est expédié avec le meilleur hardware du marché. Il dispose d’un écran OLED 21: 9 4K de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et une prise en charge HDR. Le téléphone est alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2 et dispose de 12 Go de RAM ainsi que de 256 Go de stockage intégré.

Fait intéressant, le téléphone dispose d’un emplacement pour carte microSD, absent de presque tous les téléphones phares modernes de Samsung, Google, OnePlus et Apple. Une autre caractéristique notable du dernier produit phare de Sony est une socket casque 3,5 mm, qui a également suivi le chemin du dodo dans les smartphones haut de gamme, même s’ils font toujours partie intégrante de la plupart des appareils de milieu de gamme et d’entrée de gamme.

Les options d’imagerie du nouveau produit phare de Sony incluent une configuration à trois caméras à l’arrière, dirigée par un capteur principal de 52 MP avec une ouverture f/1.9 et une prise en charge hybride OIS/EIS. Il y a aussi un appareil photo ultra-large 12MP avec ouverture f/2.2 et un téléobjectif 12MP avec zoom optique 3,5-5x et zoom hybride 15,6X. À l’avant, l’appareil dispose d’un appareil photo 12MP pour les selfies et le chat vidéo.

Avec le Xperia 1 V, Sony lance un nouveau design de capteur d’image appelé Exmor T pour mobile. Il s’agit d’un capteur CMOS empilé où la photodiode et les couches de transistor sont séparées, ce qui, selon Sony, réduira le bruit dans les scènes à faible luminosité. Le téléphone est également expédié avec de nombreuses commandes manuelles des appareils photo Alpha de Sony, notamment le socket de vue en rafale à grande vitesse, la mise au point automatique des yeux en temps réel, etc.

Le Sony Xperia 1 V est équipé d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W (USB PD) et fonctionne sous Android 13 prêt à l’emploi. Il mesure 165 x 71 x 8,3 mm et pèse 187g. Son prix est de 1 399 $ aux États-Unis et de 1 299 £ au Royaume-Uni, ce qui en fait un achat coûteux à tous égards. Il est actuellement disponible en précommande sur le site officiel de Sony, les premières livraisons aux clients étant attendues d’ici le 28 juillet. Le téléphone est disponible dans les options de couleur noir et vert kaki, ce dernier étant disponible exclusivement sur Sony.com.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :