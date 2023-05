Sans appels ni e-mails, nous pourrions travailler presque deux jours de moins par semaine

Selon une étude de Microsoft, 58 % des utilisateurs ne peuvent même pas organiser un brainstorming efficace lors d’un appel. De 2020 à aujourd’hui, l’utilisation de ces outils n’a cessé de croître : sur les seules plateformes Microsoft, les appels ont augmenté de 192 %.

Un ordinateur devant soi, une paire d’écouteurs dans les oreilles et un micro, du moins pour les plus professionnels. Les appels sont devenus une constante de nos jours au bureau. Moins exigeant qu’une réunion en face à face, moins formel qu’un flux d’e-mails, efficace également pour ceux qui travaillent à distance. Pourtant, on a parfois l’impression d’être pris au piège d’un appel continu, avec certains débuts et certaines fins effilochées. Des appels monstrueux sans contenu qui finissent par absorber l’énergie et l’humeur. Maintenant, Microsoft a publié un rapport sur le temps que ses utilisateurs passent sur les appels et en général sur la communication au travail.

Dans son rapport annuel Work Trend Index, l’entreprise fondée par Bill Gates devrait se concentrer sur la manière dont l’intelligence artificielle peut améliorer le travail, tant en termes de temps que de tâches effectuées par les employés. Précisons qu’il s’agit d’une analyse limitée aux emplois que l’on pourrait qualifier de « travailleur de borne vidéo ». Évidemment, il y a des professions qui ne sont pas incluses dans ces statistiques, sauf dans une faible mesure, des artisans aux enseignants, en passant par les médecins ou les employés du secteur manufacturier. Abstraction faite de l’impact de l’intelligence artificielle, les données les plus intéressantes concernent toutes le temps que nous passons à répondre aux e-mails et aux appels.

De 2020 à aujourd’hui, le nombre d’appels a triplé

La recherche a été rédigée selon deux critères : des données issues d’une série d’entretiens menés auprès de 31 000 personnes et des données provenant plutôt de plateformes Microsoft dédiées au travail de bureau, en premier lieu Microsoft 365. En faisant la moyenne des résultats, les utilisateurs utilisent 57 % des leur temps pour communiquer des informations à d’autres, qu’il s’agisse de personnes ayant un rôle similaire ou appartenant à d’autres domaines. Au moins deux jours par semaine. Ce pourcentage est composé en additionnant le temps passé à envoyer des emails (15% du temps au travail), à rencontrer Teams (23% du temps) et à utiliser la fonction Teams Chat (19%) du temps. Le reste du temps sur cette application est utilisé pour créer des documents.

Le problème qui ressort de cette recherche n’est pas seulement le temps à consacrer aux réunions mais aussi l’effet que ces réunions peuvent avoir sur la suite du travail. Concrètement, 58% des utilisateurs interrogés pensent qu’il est difficile de brainstormer efficacement au sein d’une réunion virtuelle. En revanche, 55% évaluent les livraisons indiquées à l’issue de la réunion comme « peu claires » et 56% expliquent qu’il est difficile de résumer ce qui se passe. Dans tout cela, le nombre de réunions a triplé depuis la phase pré-pandémique : depuis 2020, elles ont augmenté de 192 %.

