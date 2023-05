5 entreprises offrant d’excellents avantages sociaux, malgré la « perkcession »

Les beaux jours de l’emploi dans la technologie seraient terminés. La hausse des taux d’intérêt et la chute des cours des actions ont poussé les entreprises technologiques autrefois prospères à prendre des mesures drastiques de réduction des coûts. En plus des dizaines de milliers de pertes d’emplois, les employés qui restent perdent certains des avantages pour lesquels les emplois technologiques sont devenus célèbres.

Les baristas spécialisés de Salesforce ont disparu. Les massothérapeutes internes de Google ont disparu. La blanchisserie et le nettoyage à sec gratuits chez Meta sont terminés. Mais alors que ces avantages exagérés étaient un élément de base de l’environnement d’embauche hautement concurrentiel dans la technologie, que valaient-ils vraiment pour les employés ?

Flexibilité sur les avantages

Avec de plus en plus de travailleurs qui s’attendent à des opportunités de travail à distance, les avantages au bureau sont moins demandés que la flexibilité des employeurs sur le travail hybride.

Bien sûr, de nombreuses entreprises voient ces avantages particuliers comme un moyen d’inciter les travailleurs à revenir au bureau, mais les travailleurs réduisent également les coûts dans l’économie actuelle et il faudra plus que des collations gratuites pour les convaincre de consacrer leur temps et leur argent à une situation inconfortable et long trajet.

C’est ce que Bruce Daisley, vice-président de Twitter devenu auteur, appelle « l’illusion du smoothie », où les employeurs pensent que ces friandises garderont les employés heureux et satisfaits, alors que c’est la culture d’un lieu de travail qui compte le plus.

Règle des avantages traditionnels

Alors que les avantages mousseux sont réduits, ce qui reste sont des avantages plus traditionnels tels que les soins de santé, les régimes de retraite et – un avantage significatif pour les travailleurs de la technologie – les programmes d’achat d’actions des employés.

Des lieux de travail exceptionnels garantissent que leurs soutiens aux employés sont suffisamment étendus pour englober un large éventail de choix de vie, attirant ainsi une main-d’œuvre diversifiée. C’est pourquoi vous voyez maintenant des soutiens à la construction de la famille qui englobent le traitement de la fertilité, la maternité de substitution, l’adoption et même la congélation des ovules. Et pour ceux qui forment un autre type de famille, une assurance pour animaux de compagnie est proposée. En fait, selon MetLife, plus de 51 % des employés classent l’assurance pour animaux de compagnie parmi les principaux avantages qui auront une incidence sur leur décision d’accepter un emploi.

Psychologiquement, les personnes se sentent plus avantagés lorsqu’ils obtiennent de l’aide pour quelque chose qu’ils trouvent difficile à trouver et à payer, par rapport à ce à quoi ils peuvent facilement accéder eux-mêmes, comme la nourriture, le café et les collations.

Alors que le marché dégonfle ses valorisations technologiques exagérées, la «perkcession» apparente ressemble davantage à une correction, réduisant l’excès et conservant les avantages les plus précieux. Voyez par vous-même avec les avantages offerts par ces employeurs, qui sont tous classés parmi les meilleurs en technologie.

NVIDIA

NVIDIA est principalement responsable du hardware alimentant l’IA générative, considérée comme la prochaine frontière de la technologie, c’est donc un acteur majeur qui a probablement assuré un avenir solide dans le secteur turbulent de la technologie.

Le fabricant de puces embauche maintenant à son siège social de Santa Clara, où il recherche des ingénieurs et des architectes logiciels. Il affirme que son plan d’achat d’actions pour les employés, offrant des actions NVIDIA à un prix réduit, est « parmi les meilleurs du secteur ». Les autres avantages financiers vont de l’assurance pour animaux de compagnie jusqu’à 30 000 $ pour les prêts étudiants. Il offre également de nombreux avantages pour la santé, y compris un support à l’affirmation du genre.

Adobe

Le fournisseur de logiciels créatifs Adobe recrute dans le monde entier, concentrant une grande partie de ses avantages sur le bien-être des employés. Tout le monde, des stagiaires aux nouvelles recrues, peut bénéficier de jusqu’à 600 $ par an pour les dépenses de bien-être. Et un programme généreux de congés payés est complété par une série de journées mondiales de bien-être et deux pauses à l’échelle de l’entreprise par an.

Adobe fournit également une suite de supports pour la vie à domicile des travailleurs, dans la mesure où cela les aidera à trouver des soignants, des assistantes maternelles, des promeneurs de chiens, des femmes de ménage et des gardiens de dernière minute. Son centre de ressources offre même des conseils et des ressources parentales pour aider à divertir les enfants pendant que vous travaillez.

Netflix

Recrutant actuellement pour des postes à distance et en interne, Netflix affirme qu’il n’y a pas de journée de travail prescrite de neuf à cinq pour ses employés, il n’y a donc aucune limite aux congés payés. Ses avantages s’adressent à toutes les formes de construction familiale, avec une assistance pour la fertilité, l’adoption, la maternité de substitution et la garde d’enfants. Ces avantages sont offerts aux employés et à leurs partenaires constructeurs, peu importe leur statut.

Netflix propose également des conseils et un coaching gratuits en matière de santé mentale et promeut une politique «travailler, pas conduire», encourageant les travailleurs à bénéficier d’un programme de covoiturage pour leur trajet.

Apple

Le plus grand nom de la technologie a non seulement évité les licenciements massifs jusqu’à présent, mais il recrute toujours activement. Apple propose aux employés des plans médicaux qui couvrent à la fois la santé physique et mentale. Ses principaux campus sont même dotés de médecins, d’infirmières, de diététistes, d’acupuncteurs et de centres de remise en forme entièrement équipés.

Les employés bénéficient d’une réduction sur les actions Apple ainsi que jusqu’à 25 % de réduction sur les produits Apple et les accessoires tiers. En plus d’offrir aux employés des services d’aide à l’orientation financière et à la productivité, les employés d’Apple peuvent obtenir de l’aide pour la garde d’animaux, les réservations de dîner, les achats et les déplacements personnels.

Microsoft

Bien qu’il ait annoncé des licenciements, Microsoft recrute toujours pour une variété de postes techniques clés. Et si les employés veulent assurer leur avenir dans le monde technologique en constante évolution, des cours de développement technique, de gestion et de développement professionnel sont disponibles en ligne et en personne.

En termes de travail flexible, Microsoft affirme qu’il adopte une approche qui reconnaît qu’il n’y a pas de « taille unique » et que les horaires peuvent être discutés sur une base individuelle pour aider les employés à travailler les heures qui leur conviennent tout en répondant aux attentes.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :