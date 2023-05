Motorola Edge 30 commence à recevoir la mise à jour Android 13

Motorola a lancé son plan de déploiement d’Android 13 avec le Moto Edge 30 Pro le mois dernier. Quelques jours après la sortie, la société a poussé le nouveau logiciel sur l’Edge 20 Pro. Aujourd’hui, la société publie le nouveau logiciel pour le Moto Edge 30 à la vanille. De toute évidence, la mise à niveau se déroule avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et de modifications. Lisez la suite pour connaître tous les détails de la mise à jour Moto Edge 30 Android 13.

Le Motorola Edge 30 reçoit le nouveau logiciel avec la version logicielle T1RD33.116-33-3. Comme toujours, il roule de manière étagée, actuellement disponible en Inde. La nouvelle mise à niveau est livrée avec un correctif de sécurité d’avril. Comme il s’agit d’une mise à niveau majeure, elle nécessite une grande quantité de données pour le téléchargement, elle devrait peser entre 1 Go et 2 Go, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de données ainsi que de stockage sur votre appareil.

Grâce à un Utilisateur Reddit pour partager les détails. Motorola pousse le nouveau logiciel sur le smartphone avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, la liste comprend un panneau de personnalisation remanié avec la prise en charge de plus de palettes de couleurs, un panneau de notifications mis à jour, un lecteur de musique remanié, une prise en charge audio Bluetooth LE, une fonction de langue par application, une application autorisation de notifications, et bien d’autres.

Au moment de la rédaction, nous ne sommes pas au courant de la stabilité de la nouvelle mise à jour. Je vous suggère d’attendre quelques jours pour une mise à niveau incrémentielle, puis de l’installer sur votre téléphone, ou si vous êtes pressé, vous pouvez alors effectuer une sauvegarde des données importantes, puis l’installer sur votre téléphone.

Si vous êtes propriétaire d’un Moto Edge 30 et que vous souhaitez effectuer une mise à jour vers le système d’exploitation Android 13, vous pouvez accéder à Paramètres > Système > Avancé > Mises à jour du système et rechercher les nouvelles mises à jour. Comme il est actuellement en phase de roulement, vous pouvez attendre quelques jours la notification officielle de l’OTA. C’est une grande mise à niveau, vous pouvez connecter votre téléphone au WiFi pour réduire le temps de téléchargement.

Si la mise à jour n’est pas disponible, vous pouvez attendre quelques jours ou la mettre à jour manuellement. Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50 % et faites également une sauvegarde des données importantes.

Si vous avez des questions, assurez-vous de laisser un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

