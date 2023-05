Unity et Microsoft s’associent pour faciliter les tests de jeux à distance

Les tests de jeu sont une partie essentielle du développement de jeux vidéo, car ils permettent aux utilisateurs d’obtenir des commentaires et d’améliorer l’expérience de jeu. Cependant, les tests de jeu en face à face ont leurs limites, telles que le coût, la logistique et la disponibilité des testeurs. C’est pourquoi Xbox Research, l’équipe de recherche de Microsoft dédiée aux jeux, a décidé de rechercher une solution basée sur le cloud qui leur permettrait de faire des tests de jeu à distance avec des testeurs du monde entier.

La solution qu’il a trouvée était Parsec, une plate-forme de bureau à distance basée sur le cloud développée par Unity. L’entreprise leader dans la création d’expériences 3D en temps réel. Parsec vous permet de jouer à des jeux en streaming à partir de n’importe quel appareil doté d’une connexion Internet, offrant une qualité d’image et de son quasi locale et une latence minimale. De plus, Parsec dispose d’un système de cryptage de bout en bout qui garantit la sécurité des données.

Xbox Research a commencé à utiliser Parsec en août 2022, lorsque Microsoft et Unity ont annoncé un nouveau partenariat. Unity a déclaré qu’il utiliserait les services cloud Microsoft Azure pour créer et gérer des expériences 3D en temps réel. Microsoft a déclaré à l’époque que ce partenariat permettrait aux développeurs de jeux Unity de créer des jeux pour les plates-formes PC et Xbox.

Quels avantages Xbox Research a-t-il constatés avec Parsec d’Unity ?

Selon un article publié sur le blog Microsoft Game Dev, Xbox Research n’a vu aucune preuve de réduction de la qualité ou de la quantité de tests après avoir utilisé Parsec pour des tests de jeu à distance pendant un an. Leurs rapports sonnaient comme si les études avaient été menées en personne, comme d’habitude. Et maintenant que Parsec leur a permis de tester à nouveau avec des joueurs du monde entier, Xbox Research peut se concentrer sur la mise à l’échelle des tests de jeu virtuels. Sans les limites imposées par le matériel local, ils ont pu tester jusqu’à 60 joueurs simultanés sur des machines virtuelles (VM) Microsoft Azure.

En plus de fournir une expérience de jeu à distance presque sans décalage, l’utilisation de Parsec pour les tests de jeu Xbox Research fournit également un système plus sécurisé avec un cryptage de bout en bout activé. L’article indique que les développeurs de catalogues Microsoft Studios peuvent configurer des machines virtuelles avec Parsec sur Azure Marketplace en cinq minutes ou moins.

La solution d’Unity profite non seulement à Xbox Research, mais également aux développeurs et aux joueurs. Les développeurs peuvent obtenir des commentaires plus rapides et plus diversifiés, ce qui les aide à améliorer leurs jeux et à les adapter aux préférences du public. Les joueurs peuvent participer aux tests de jeu dans le confort de leur foyer, sans avoir à déplacer ou installer quoi que ce soit sur leurs appareils.

Parsec est un autre exemple de la façon dont le cloud transforme l’industrie du jeu vidéo. Offrir de nouvelles possibilités et avantages tant pour les créateurs que pour les consommateurs.

