WhatsApp à votre poignet : WhatsApp s’étend aux montres connectées Wear OS

WhatsApp, l’application de messagerie populaire, est désormais disponible sur les montres connectées Wear OS. Cela indique que les utilisateurs peuvent désormais rester connectés et accéder à leurs chats et messages directement depuis leur poignet.

Pour utiliser WhatsApp sur une smartwatch Wear OS, les utilisateurs devront exécuter la dernière version de la version bêta de WhatsApp pour Android. Une fois qu’ils ont mis à jour l’application, ils devront l’ouvrir et appuyer sur l’icône « Paramètres ». À partir de là, ils devront sélectionner « Appareils liés », puis « Wear OS ».

Une fois qu’ils auront lié leur compte WhatsApp à leur smartwatch, ils pourront voir et envoyer des messages, ainsi que passer et recevoir des appels. Ils pourront également accéder à leur historique de chat et gérer leurs contacts.

Selon WabetaInfo, l’application WhatsApp pour Wear OS est toujours en développement, il y a donc quelques limitations. Par exemple, les utilisateurs ne peuvent pas envoyer ou recevoir de photos ou de vidéos, et ils ne peuvent pas créer ou modifier des groupes. Cependant, WhatsApp indique qu’il s’efforce d’ajouter ces fonctionnalités dans les futures mises à jour.

La disponibilité de WhatsApp sur les montres connectées Wear OS est un développement bienvenu pour les utilisateurs qui souhaitent rester connectés en déplacement. C’est aussi un signe que WhatsApp s’engage à étendre sa portée au-delà des smartphones et des tablettes.

Voici quelques-uns des avantages d’utiliser WhatsApp sur une smartwatch :

Vous pouvez rester connecté et accéder à vos chats et messages directement depuis votre poignet.

Vous pouvez passer et recevoir des appels sans avoir à sortir votre téléphone.

Vous pouvez afficher votre historique de chat et gérer vos contacts.

Vous pouvez utiliser WhatsApp même lorsque votre téléphone n’est pas à proximité.

Si vous avez une smartwatch Wear OS, je vous encourage à essayer l’application WhatsApp dessus. C’est un moyen pratique de rester en contact avec vos amis et votre famille.

