Comment trouver toutes vos Reels Instagram aimées

Avez-vous déjà essayé de partager une Reels Instagram amusante que vous avez aimée avec votre ami mais que vous n’avez pas trouvée ? Contrairement à TikTok, Instagram ne fournit pas d’instructions claires sur l’emplacement des bobines enregistrées et aimées. Heureusement, nous pouvons vous aider avec cela. Bien qu’il s’agisse d’une copie décente de TikTok, Instagram Reels a toujours ses défauts. Par exemple, sa durée de vidéo est limitée à 60 secondes, alors que les vidéos TikTok peuvent désormais durer jusqu’à 10 minutes.

De plus, trouver vos Reels aimés et enregistrés est une tâche ardue. La localisation des bobines enregistrées est considérablement plus pratique que la localisation des bobines aimées. Nous vous recommandons de sauvegarder les bobines plutôt que de les aimer autant que possible, car cela facilitera grandement leur localisation ultérieurement. Néanmoins, aimer Reels est un bon moyen de montrer son appréciation aux créateurs, il est donc avantageux de faire les deux.

Trouver vos bobines enregistrées

Pour retrouver vos Reels enregistrés sur Instagram, suivez les étapes ci-dessous :

Appuyez sur l’onglet de votre profil en bas à droite, puis sur l’icône de menu en haut à droite. Ensuite, cliquez sur l’onglet « Enregistré » pour trouver l’album « Tous les messages » et toutes les collections personnalisées que vous avez créées. Ouvrez « Tous les messages » et vous verrez tout ce que vous avez enregistré tout au long de votre temps sur Instagram.

Les bobines peuvent être reconnues par le logo superposé sur la vignette, ressemblant à un clap de film. Les vidéos régulières, en revanche, afficheront un bouton de lecture à la place. Les photos ne nécessitent pas d’identifiant et par conséquent, n’en auront pas. Cependant, les messages contenant plusieurs images et vidéos afficheront l’icône des calques.

Vous pouvez également utiliser les bobines et les onglets vidéo réguliers en haut pour affiner vos résultats de recherche. Vos bobines enregistrées seront visibles dans l’album « Tous les messages », mais vous avez également la possibilité de créer des collections personnalisées. Une fois qu’une collection est créée, vous pouvez sélectionner des bobines enregistrées spécifiques à inclure dans celle-ci. Cependant, contrairement aux publications vidéo classiques, il est impossible d’ajouter des bobines directement à une collection lors de leur première sauvegarde.

Trouver vos Reels Instagram aimées

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il est plus difficile de trouver vos bobines préférées que de trouver vos Reels Instagram enregistrées. Pour trouver vos bobines préférées, suivez les étapes ci-dessous :

Appuyez sur l’onglet de votre profil en bas à droite, puis sur l’icône de menu en haut à droite. Ensuite, accédez à Votre activité -> Interactions -> J’aime.

Semblable à l’affichage des publications enregistrées, cette section affiche toutes les publications Instagram que vous avez aimées. Fait intéressant, contrairement aux médias enregistrés, l’historique de vos publications aimées n’affichera qu’une seule icône vidéo. Cela rend presque impossible de différencier les bobines et les publications vidéo régulières sans cliquer sur chacune d’elles.

Cependant, vous pouvez appuyer sur « Trier et filtrer » pour modifier l’ordre de « Du plus récent au plus ancien » à « Du plus ancien au plus récent ». De plus, vous pouvez définir une date de début et de fin pour affiner les résultats de la recherche et faciliter la localisation d’une publication spécifique.

