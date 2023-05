AMD clarifie les différences entre les puces Ryzen Z1 et 7040U au milieu de spéculations croissantes

Tom’s Hardware a partagé des informations sur les pièces électroniques de la série Ryzen Z1 d’AMD pour les appareils de jeu, comme l’Asus ROG Ally, et les nouvelles puces Ryzen 7040U pour les ordinateurs portables très légers. Les deux chipsets ont une technologie similaire, mais le fabricant a apporté des modifications spéciales pour que chacun fonctionne au mieux sur ses appareils.

Les similitudes soulèvent des questions

Les fans de silicium ont rapidement identifié la ressemblance entre les puces de la série Ryzen Z1 et la famille mobile/ultraportable 7040U. Le Ryzen Z1 Extreme, par exemple, a des détails presque identiques au Ryzen 7 7840U, son match ultraportable. Cela a incité Andrew E. Freedman de Tom’s Hardware à demander une explication à AMD. Un employé respecté, Matthew Hurwitz, a reconnu les similitudes entre les jeux et les composants électroniques des ordinateurs portables. Cependant, il a souligné que les ingénieurs d’AMD avaient clairement changé les APU Ryzen Z1 pour les jeux portables.

Quelles sont les principales différences entre les processeurs AMD Ryzen Z1 et Ryzen 7040U ?

La principale différence entre les puces AMD Ryzen Z1 et Ryzen 7040U est que la série Z1 n’a pas le moteur AMD Ryzen AI. Hurwitz a dit qu’ils ne l’avaient pas retiré; ils viennent de l’éteindre pour la série Z1. Il n’est activé que pour le Ryzen 7 7840U haut de gamme et le Ryzen 5 7640U de milieu de gamme.

Hurwitz a confirmé que les ingénieurs n’avaient pas supprimé la machine XDNA AI au niveau matériel ; au lieu de cela, ils l’ont désactivé sur les APU Ryzen Z1. La fonctionnalité n’est activée que sur le modèle haut de gamme Ryzen 7 7840U et le milieu de gamme Ryzen 5 7640U.

Ces différences mineures suggèrent qu’AMD et ASUS ont économisé sur les coûts de croissance en créant et en adoptant la série de SoC Z1 légèrement ajustée. Cependant, Hurwitz a souligné l’importance du travail de personnalisation effectué par les ingénieurs d’AMD pour le marché des jeux portables.

Nous pourrions en savoir plus sur la collaboration d’AMD et d’ASUS lors de l’événement Asus ROG Ally le 11 mai. Cela pourrait également montrer à quel point les puces de la série Ryzen Z1 fonctionnent. Les changements d’AMD rendent la série Ryzen Z1 différente des puces 7040U, montrant qu’ils se soucient de différents marchés. En apportant des changements pour chaque marché, AMD réussit à la fois sur les marchés des appareils de jeu et des ordinateurs portables très légers.

