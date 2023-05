Le mode créatif de Bing Chat fait peau neuve avec un meilleur formatage des réponses

Bing Chat, le chatbot d’intelligence artificielle de Microsoft, permet aux utilisateurs de discuter avec un assistant virtuel. Il répond à nos questions, génère du contenu créatif, recherche des informations sur le Web et bien plus encore. Bing Chat a été lancé en novembre 2022 et a depuis ajouté de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour offrir une expérience plus riche et plus personnalisée à ses utilisateurs.

Mode créatif : réponses plus visuelles et attractives

L’une des nouveautés introduites cette semaine dans Bing Chat est l’amélioration de la prise en charge du format riche dans les réponses. Cela indique que lorsque les utilisateurs utilisent le mode créatif, qui est l’un des trois modes disponibles avec Équilibré et Précis, ils peuvent voir des réponses plus visuelles et engageantes qui utilisent des listes à puces en gras et des tableaux, le cas échéant.

Le mode créatif est ce qui permet à Bing Chat de générer du contenu original basé sur l’entrée de l’utilisateur. Tels que des poèmes, des histoires, des chansons, des images, du code, etc. C’est aussi le mode qui permet au chatbot de s’exprimer avec plus de liberté et de personnalité, en utilisant des emojis, des gifs et de l’humour le cas échéant.

Selon Microsoft, l’objectif du mode créatif est de fournir des réponses intéressantes, divertissantes et engageantes qui encouragent la participation et la créativité des utilisateurs. Avec la nouvelle prise en charge de la mise en forme enrichie, ces réponses deviennent plus faciles à lire et à comprendre, ainsi que plus agréables à regarder.

Autres actualités de Bing Chat

En plus d’améliorer le format des réponses en mode créatif, Bing Chat a également annoncé d’autres nouveautés cette semaine. L’un d’eux est l’expansion de son Bing Image Creator, qui est l’outil qui vous permet de créer de l’art avec l’intelligence artificielle à partir de textes. Avant, il ne fonctionnait qu’avec des textes en anglais, mais maintenant, il peut comprendre des textes de plus de 100 langues différentes.

Une autre nouveauté est que Bing Chat n’a plus de liste d’attente pour l’essayer. Toute personne disposant d’un compte Microsoft peut accéder au service à partir de son navigateur mobile ou Edge sur ordinateur. Microsoft affirme qu’il y a plus de 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens de Bing Chat, avec plus de 500 millions de chats au total depuis son lancement.

Certaines fonctionnalités qui seront bientôt disponibles sur Bing Chat ont également été annoncées, telles que la possibilité de sauvegarder l’historique des discussions, de l’exporter ou de le partager sur les réseaux sociaux ; la possibilité de faire des recherches visuelles en téléchargeant des images sur le chat ; la possibilité de voir des visuels comme des graphiques ou des diagrammes dans les recherches de chat ; et la possibilité d’accéder à des plugins tiers qui étendent les fonctionnalités du chatbot.

Bing Chat est l’un des projets les plus ambitieux et innovants de Microsoft dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’entreprise continue de travailler pour améliorer son service et offrir une expérience unique à ses utilisateurs. Plus de détails sur les plans de Microsoft pour Bing Chat et son développement de l’IA en général seront probablement révélés plus tard en mai dans le cadre de sa conférence annuelle des développeurs Build.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :