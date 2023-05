Telegram : c’est ainsi que vous envoyez des messages, des photos et des vidéos

Telegram permet de s’envoyer très facilement des messages, des images, des vidéos et des messages vocaux. Encore plus facile que la concurrence de Whatsapp ou Signal.

Contenu:

C’est ainsi que vous vous envoyez des messages et des photos

Chez Telegram, la fonctionnalité s’appelle « Saved », c’est essentiellement une conversation avec vous-même, que l’entreprise appelle également « stockage cloud personnel ». Vous pouvez le trouver comme ceci :

Cliquez sur le menu hamburger dans le coin supérieur gauche de l’application Android ou sur l’icône des paramètres dans le coin inférieur droit de l’application iPhone. Sélectionnez « Enregistré ».

Android : Cliquez sur le menu burger… … puis sur « Enregistré » iPhone : Cliquez sur « Paramètres » -> « Enregistré »

Vous êtes déjà en conversation avec vous-même, que vous pouvez utiliser pour enregistrer des fichiers ou prendre des notes pour plus tard. En plus des messages texte, vous pouvez également enregistrer ici des messages vocaux, des images, des vidéos et d’autres fichiers.

Une fois que vous avez écrit un message dans le chat avec vous-même pour la première fois, le chat « Enregistré » apparaîtra avec vos autres chats.

Même envoyer des messages sur le bureau

Le tout est également possible avec les versions de bureau de Telegram. Vous pouvez utiliser la fonction pour partager tous les fichiers et messages entre votre smartphone et votre PC. Si vous vous envoyez une image depuis votre smartphone, vous pouvez facilement y accéder et l’enregistrer sur votre PC.

Si vous avez déjà créé une discussion « enregistrée » avec vous-même dans l’application pour smartphone, vous verrez cette discussion directement lorsque vous ouvrirez la version de bureau.

Sinon, vous pouvez également l’ouvrir dans l’application Windows. Pour cela, vous procédez comme suit :

Cliquez sur le menu burger en haut à gauche Puis sur « Enregistré »

Le chat avec vous-même est déjà ouvert et vous pouvez également télécharger des fichiers depuis le PC à partir d’ici, auxquels vous pouvez ensuite accéder avec votre smartphone.

Sur l’application Telegram pour Mac, utilisez la recherche dans l’onglet « Chats » et entrez « sauvegardé ». Une fois que « Enregistré » apparaît, appuyez dessus :

Télégramme sur Mac. (Capture d’écran : Juergen Vielmeier)

Désormais, vous pouvez également échanger des images, des textes, des sons et des vidéos avec vous-même sur votre smartphone.

