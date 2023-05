L’Union européenne avertit Apple de ne pas chiffrer l’interface USB-C

Ce n’est plus une nouvelle qu’Apple utilisera très probablement l’interface USB Type-C sur la série iPhone 15 de cette année. Cependant, les analystes soulignent qu’Apple peut chiffrer l’interface USB Type-C dans le but de protéger les accessoires. En d’autres termes, les câbles de données, chargeurs, etc. non certifiés MFi, connectés à l’interface USB Type-C de l’iPhone 15, auront une vitesse de charge et des fonctions de transmission limitées. Peut-être à cause des rumeurs, le commissaire européen à l’industrie, Thierry Breton, a envoyé une lettre d’avertissement à Apple. La lettre rappelle à l’entreprise qu’elle n’est pas autorisée à restreindre les câbles de données USB Type-C tiers. Si l’entreprise le fait, l’UE interdira la vente de ces iPhones. De plus, la DPA allemande révèle qu’Apple avait été informé d’un contenu similaire lors d’une réunion de l’UE en mars.

Si Apple limite la capacité du câble USB Type-C, cela va à l’encontre de l’objectif des lois de l’UE. L’UE souhaite que les utilisateurs puissent recharger leurs appareils avec n’importe quel câble. Ainsi, si vous avez un câble USB Type-C, il devrait fonctionner de manière transparente avec tous les appareils portables de votre maison.

L’Union européenne a adopté un projet de loi connexe couvrant les chargeurs universels en octobre de l’année dernière. Le projet de loi exige que les téléphones portables et les tablettes adoptent une interface USB Type-C unifiée pour réduire les déchets électroniques tels que les différents chargeurs et câbles de données. La date limite finale du projet de loi pour les marques d’appareils est décembre 2024. Mais il est largement admis qu’Apple commencera à utiliser l’interface USB-C sur l’iPhone 15.

La nouvelle législation de l’Union européenne

L’Union européenne (UE) a récemment adopté une loi qui exige que tous les nouveaux téléphones portables, tablettes et ordinateurs portables vendus à l’intérieur de ses frontières aient un port de charge commun d’ici 2024 et 2026, respectivement. Cependant, il semble que la plupart des marques n’attendront pas la date limite pour passer au nouveau port de charge.

Avantages d’un port de charge unifié

La législation de l’UE pour un port de recharge unifié vise à rendre les produits de l’UE plus durables, à réduire les déchets électroniques et à faciliter la vie des consommateurs. La transition vers un port de charge commun devrait réduire le nombre de chargeurs qui finissent dans les décharges, car les consommateurs n’auront plus besoin d’acheter de nouveaux chargeurs à chaque fois qu’ils achètent un nouvel appareil. Cela réduira également le coût d’achat de nouveaux chargeurs, car les consommateurs pourront utiliser le même chargeur pour plusieurs appareils. De plus, un port de charge commun permettra aux consommateurs de recharger plus facilement leurs appareils, car ils n’auront plus besoin de transporter plusieurs chargeurs avec eux.

Impact sur les marques technologiques

La législation européenne pour un port de charge unifié aura un impact significatif sur les entreprises technologiques telles qu’Apple, qui utilise son connecteur Lightning propriétaire pour ses iPhones et iPads. La nouvelle loi obligera Apple à passer au connecteur USB-C, qui est déjà largement utilisé par les appareils basés sur Android. Cela obligera Apple à modifier son port de charge pour les iPhones et autres appareils, ce qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour l’entreprise. Cependant, la transition vers un port de charge commun devrait profiter aux consommateurs, car ils n’auront plus besoin d’acheter de nouveaux chargeurs à chaque fois qu’ils achèteront un nouvel appareil.

Application de la loi

La législation européenne relative à un port de recharge unifié sera mise en œuvre en deux phases. D’ici la fin de 2024, tous les nouveaux téléphones portables, tablettes et appareils photo vendus dans l’UE devront être équipés d’un port de charge USB Type-C. À partir du printemps 2026, l’obligation s’étendra aux ordinateurs portables. La nouvelle loi ne s’appliquera pas aux produits mis sur le marché avant la date d’application.

La législation européenne vise-t-elle Apple ?

Non, la nouvelle loi européenne sur un port de charge commun ne vise pas Apple. La loi exige que tous les nouveaux téléphones portables, tablettes et appareils photo vendus dans l’UE aient un port de charge commun d’ici 2024 et les ordinateurs portables d’ici 2026. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l’UE a choisi le port USB Type-C. Tout d’abord, l’USB Type-C est plus efficace et durable que le port Lightning d’Apple. De plus, il existe beaucoup plus de périphériques USB Type-C sur le marché. Ainsi, il sera déraisonnable de supprimer l’énorme quantité de périphériques USB Type-C pour tout autre port.

L’UE soutient qu’un chargeur commun réduira les déchets électroniques et facilitera la vie des utilisateurs. La loi a été approuvée par le Parlement européen et sera appliquée dans l’UE. L’UE fait pression pour un chargeur commun depuis plus d’une décennie. Le port de charge standard est USB-C, qui est utilisé par les appareils basés sur Android. L’UE espère qu’un chargeur commun réduira les déchets électroniques en éliminant le besoin de plusieurs chargeurs. Il devrait également promouvoir la concurrence et l’innovation en créant des conditions de concurrence équitables pour les marques.

Conclusion

La loi de l’Union européenne pour un port de recharge unifié est un grand pas en avant vers la réduction des déchets électroniques. Cela facilitera également la vie des utilisateurs. L’évolution vers un port de recharge commun devrait réduire le nombre de chargeurs qui finissent dans les décharges. Cela réduira également le coût d’achat de nouveaux chargeurs et permettra aux utilisateurs de recharger plus facilement leurs appareils. La nouvelle loi aura un impact énorme sur les marques technologiques telles qu’Apple. Cependant, cela devrait profiter aux utilisateurs à long terme. La mise en œuvre de la loi se fera en deux phases. Tous les nouveaux téléphones, tablettes et appareils photo doivent disposer d’un port de chargement USB Type-C d’ici la fin de 2024. Quant aux ordinateurs portables, la date limite est fixée au printemps 2026.

