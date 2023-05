Comment créer et utiliser Passkey pour se connecter à un compte Google

Avez-vous du mal à vous souvenir de votre mot de passe Google Apps ? Si oui, alors vous n’êtes pas le seul, alors ne vous inquiétez pas, c’est un problème courant. Mais désormais, vous n’avez plus besoin de saisir votre mot de passe pour vous connecter à votre application et aux sites Web qui utilisent un compte Google. Vous pouvez vous connecter à votre compte en utilisant Passkey. Ici, vous saurez comment utiliser Passkey avec les comptes Google.

Google commence déploiement de Passkey pour les comptes Google. Cela rendra le processus de connexion beaucoup plus facile et plus sûr. Les données du mot de passe sont stockées uniquement dans votre appareil et non dans le cloud, ce qui le rend plus sécurisé. Et vous n’avez pas besoin de saisir votre mot de passe après avoir configuré Passkey.

Il est nécessaire d’utiliser des mots de passe forts pour sécuriser le compte, mais l’utilisation de mots de passe durs les rend également difficiles à mémoriser. De plus, vous ne pouvez pas utiliser un mot de passe simple dont vous vous souviendrez facilement car cela rend votre compte vulnérable. Dans ce cas, vous pouvez donc utiliser un gestionnaire de mots de passe, une authentification biométrique ou un mot de passe.

Passkey est l’option la plus sécurisée pour se connecter à des applications, des sites Web et d’autres sources liées à un compte Google sans utiliser de mot de passe, ce qui en fait également le moyen le plus simple de se connecter. Passkey utilise une empreinte digitale, un scan du visage ou un code PIN de l’appareil. vous avez configuré avec Passkey. Oui, vous devez configurer votre appareil pour l’utiliser comme solution de connexion.

Avant de passer à la solution de configuration du mot de passe, voici quelques exigences que vous devez suivre.

Exigences relatives à la clé de sécurité Google

Pour utiliser la clé d’accès pour vos comptes Google afin de vous connecter à des applications et à des sites Web, vous devez disposer d’un appareil et d’un logiciel pris en charge.

Ordinateur portable ou de bureau exécutant Windows 10 ou macOS Ventura et supérieur

Appareil mobile exécutant iOS 16 ou Android 9 et supérieur

Une clé de sécurité matérielle prenant en charge le protocole FIDO2

L’appareil doit avoir le verrouillage de l’écran activé

Une fois que vous avez un appareil pris en charge, vous devez vous assurer que l’appareil prend en charge ces navigateurs :

Chrome 109 ou supérieur

Safari 16 ou plus

Bord 109 ou supérieur

Remarque : Si vous configurez un appareil comme clé d’accès pour votre compte Google, les applications et le site Web ne vous demanderont plus de mot de passe et vous pourrez vous connecter à l’aide de votre appareil enregistré. Assurez-vous donc de ne configurer que des appareils personnels et non ceux utilisés publiquement. En termes simples, si quelqu’un est capable de déverrouiller votre téléphone, il peut également ouvrir des applications et des sites Web qui demandent votre compte Google.

Comment créer des clés d’accès pour les comptes Google

Ouvrir http://g.co/passkeys sur votre appareil. Connectez-vous à votre compte Google s’il vous le demande. La page affichera les clés d’accès créées automatiquement. Si vous avez un téléphone Android connecté à votre compte, cet appareil peut avoir été automatiquement ajouté aux clés de sécurité. Vous pouvez supprimer un appareil à partir de l’option Gérer les appareils. Si vous souhaitez utiliser l’appareil enregistré automatiquement, appuyez simplement sur le bouton Utiliser les clés d’accès.

Mais si vous souhaitez enregistrer un appareil, appuyez sur le bouton « + Créer un mot de passe ».

Dans l’invite, sélectionnez Continuer pour continuer. Suivez les étapes à l’écran pour enregistrer l’appareil en tant que mot de passe. Sur iPhone, vous devez activer le trousseau iCloud pour ajouter l’iPhone en tant que clé d’accès. Vous devez suivre le même processus pour les différents appareils que vous souhaitez ajouter à la liste des clés d’authentification. Pour des raisons de sécurité, n’enregistrez que vos appareils personnels.

Une fois que vous avez configuré un mot de passe, vous pouvez facilement vous connecter à des applications et à des sites Web en utilisant votre solution d’écran de verrouillage comme l’empreinte digitale ou la broche de verrouillage.

Si vous souhaitez vous connecter à un autre appareil à l’aide de votre appareil de clé d’accès enregistré, il vous suffit de scanner le code QR à l’aide de l’appareil enregistré.

Comment supprimer les clés d’accès

Si vous souhaitez vendre votre appareil ou en obtenir un autre, vous pouvez facilement supprimer l’ancien appareil de la liste des clés d’accès. Ceci s’applique également si vous avez perdu votre appareil qui a été enregistré pour les clés de sécurité. Voici comment procéder.

Aller à https://moncompte.google.com/ et connectez-vous avec votre compte Google. Dans le menu latéral, accédez à l’onglet Sécurité. Faites défiler vers le bas et ouvrez l’option Passkeys.

Ici, vous pouvez sélectionner l’appareil et cliquer sur l’icône X pour le supprimer. Si vous ne voyez pas l’icône X, cliquez sur Gérer les appareils. Sélectionnez l’appareil, puis déconnectez-vous. Si vous voyez le même appareil plusieurs fois, suivez le même processus pour tout supprimer de la liste.

Voici donc comment créer des clés de passe et comment supprimer des appareils de la liste des clés de passe. La configuration des clés d’accès facilitera les choses tout en maintenant la sécurité.

