Vous pouvez maintenant exécuter des machines virtuelles Windows 11 dans la mémoire GPU

WTF ? ! Vous pouvez maintenant contourner votre disque dur et stocker tout votre système d’exploitation dans votre VRAM (si vous le souhaitez). Le moddeur Windows bien connu NTDEV a démontré comment, et c’est étonnamment indolore.

La première étape consiste à créer un lecteur RAM dans la mémoire de votre GPU. Un lecteur VRAM, si vous voulez. Il existe un outil open source qui peut le faire pour vous appelé GpuRamDrive. Cela ne prend que quelques clics, mais l’outil a été abandonné avant qu’il n’atteigne la stabilité, vous devrez donc peut-être l’essayer plusieurs fois.

La deuxième étape consiste à utiliser votre choix d’outils pour créer une machine virtuelle. NTDEV a utilisé le gestionnaire Hyper-V intégré de Windows, qui est un outil simple mais puissant pour créer des machines virtuelles disponibles pour les utilisateurs de Windows 10 et 11 Pro, Education et Enterprise. Vous n’aurez besoin de modifier que quelques valeurs par défaut dans Hyper-V, et vous pouvez les sélectionner dans la vidéo de NTDEV.

Si vous avez un RTX 4090 ou RX 7900 XTX ou un GPU avec plus de 20 Go de VRAM, vous devriez pouvoir insérer une installation Windows 11 vanille sur le lecteur VRAM que vous avez créé. Si vous n’avez pas abandonné un grand sur un nouveau GPU l’année dernière, vous devrez utiliser un autre système d’exploitation avec des exigences de stockage moins exigeantes. NTDEV utilise Tiny11, une version simplifiée de Windows 11 qu’il a créée.

Nous avons écrit sur Tiny11 lors de sa sortie en février. Annoncé sous le nom de Windows 11 sans ballonnement, son objectif principal est de réduire la configuration système requise de Windows 11 sans sacrifier trop de fonctionnalités. Il trouve un bon équilibre et trouve même de la place pour des applications de base comme MS Paint. Alors qu’il a besoin d’environ 8 Go de stockage pour fonctionner sur du métal nu, NTDEV montre qu’il peut fonctionner sur un lecteur de 3,5 Go lorsqu’il est utilisé pour une machine virtuelle.

NTDEV a fait une démonstration du concept sur un ordinateur portable équipé d’un RTX 3050 avec 4 Go de GDDR6. Il a montré que la machine virtuelle n’avait aucun problème à créer et à enregistrer des fichiers dans les 600 Mo d’espace libre dont il disposait. Lorsqu’il a exécuté le benchmark CrystalDiskMark, il a atteint des vitesses solides de 2 Go/s en lecture et 2,5 Go/s en écriture, à égalité avec les disques PCIe 3.0 NVMe.

Je ne peux pas penser à une seule raison pour laquelle quelqu’un voudrait exécuter Windows 11 sur sa VRAM. Et pourtant, c’est étonnamment pratique : rapide à mettre en place et apparemment aussi rapide et stable qu’une machine virtuelle classique. Pourquoi pas, alors, je suppose ?

