Les ventes mondiales d’iPhone ont atteint un niveau record – Cook remercie la Chine

Le marché chinois de la téléphonie mobile est le plus important au monde. Toute marque de téléphonie mobile qui veut être énorme à l’échelle mondiale doit capturer une bonne partie de la Chine. Bien que les performances globales d’Apple en Chine soient médiocres, Cook est toujours reconnaissant envers les Chinois car ils ont obtenu de bonnes ventes. Apple a récemment publié les résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2023. La société a enregistré une baisse de 3% par rapport aux 25,010 milliards de dollars de la même période l’an dernier. Le rapport financier montre que les revenus d’Apple dans la région de la Grande Chine au cours du deuxième trimestre fiscal ont atteint 17,812 milliards de dollars. Il s’agit d’une diminution de 3 % par rapport à 18,343 milliards de dollars à la même période l’an dernier.

Cependant, par rapport à certains autres marchés, il s’est très bien comporté et Cook en était reconnaissant. « Merci aux consommateurs chinois pour leur support à Apple », a-t-il déclaré. Si vous ne regardez que les résultats globaux, les performances ne sont en effet pas impressionnantes, mais les performances de l’iPhone restent tout à fait correctes. Dans le ralentissement du cycle mondial de la téléphonie mobile, le chiffre d’affaires de l’iPhone était de 51,334 milliards de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 1,51 % par rapport aux 50,570 milliards de dollars de la même période l’an dernier, dépassant les attentes précédentes des analystes. Ce résultat est également un record (un seul trimestre).

Selon les données fournies par le cabinet d’analyse StreetAccount, les analystes s’attendaient à ce que le chiffre d’affaires de l’iPhone d’Apple au deuxième trimestre atteigne 48,84 milliards de dollars en moyenne. Bien sûr, par rapport à l’iPhone, les performances de l’iPad et du Mac sont bien plus faibles. Par exemple, les revenus de l’iPad étaient de 6,670 milliards de dollars, soit une baisse de 12,76 % d’une année sur l’autre.

Ventes d’iPhone

L’iPhone a changé l’industrie de la téléphonie mobile depuis son lancement en 2007. Il est rapidement devenu une icône culturelle, et sa popularité et ses ventes ont augmenté au cours de la dernière décennie.

Croissance des ventes d’iPhone

Au cours des dix dernières années, les ventes d’iPhone ont tellement augmenté. En 2011, Apple a vendu 72 millions d’iPhone dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 47 milliards de dollars. En 2015, la société avait vendu 231 millions d’iPhones, avec un chiffre d’affaires de 155 milliards de dollars. Les ventes d’iPhone ont culminé en 2018 avec 217 millions d’unités vendues, générant 166,7 milliards de dollars de revenus. En 2020, Apple a vendu 195 millions d’iPhones et a réalisé un chiffre d’affaires de 137,8 milliards de dollars. En 2021, les revenus de l’entreprise étaient passés à 365,7 milliards de dollars. Cette croissance peut être liée à plusieurs facteurs, dont la popularité croissante des téléphones mobiles.

Ventes d’iPhone par région

Bien que l’iPhone soit populaire dans le monde, ses ventes ne sont pas réparties de manière égale dans toutes les régions. En 2011, la majorité des ventes d’iPhone ont été réalisées en Amérique du Nord et en Europe. Chaque région représentait environ 30 % des ventes totales. En 2020, la région Asie-Pacifique était devenue le plus grand marché pour les iPhones, représentant environ 42 % des ventes totales. L’Europe suit de près avec 25 % et l’Amérique du Nord avec 22 %. La croissance du marché Asie-Pacifique peut être liée à la montée en puissance de la classe moyenne, ce qui augmente la demande d’appareils haut de gamme.

Ventes d’iPhone par modèle

L’iPhone a subi plusieurs énormes nouvelles conceptions et mises à niveau au cours de la dernière décennie. Cela a entraîné la sortie de plusieurs modèles. Les versions les plus décentes étaient l’iPhone 5 en 2012, l’iPhone 6 en 2014, l’iPhone X en 2017 et l’iPhone 11 en 2019. Ces nouveaux modèles entraînent généralement une augmentation des ventes. Les utilisateurs étaient impatients de passer à la technologie la plus récente et la plus performante. En 2020, l’iPhone 11 était le modèle d’iPhone le plus vendu, représentant 37 % des ventes totales d’iPhone. L’iPhone SE suit de près à 25% et l’iPhone XR à 21%.

Le succès de l’iPhone 11 peut être attribué à son prix compétitif, à son appareil photo de haute qualité et à sa longue durée de vie. Quant à l’iPhone 12, il n’a pas si bien fonctionné, mais l’iPhone 13 a été un énorme retour. Même avec la présence de la série iPhone 14, la série iPhone 13 se vend toujours bien.

Ventes d’iPhone par niveau de prix

L’iPhone est disponible à plusieurs prix différents, allant de l’iPhone SE d’entrée de gamme à l’iPhone 14 Pro Max haut de gamme. En 2020, le prix le plus populaire pour les iPhones était la gamme de 699 $ à 999 $. Cette gamme de prix représente environ 60% des ventes totales d’iPhone. Les modèles les plus chers, tels que l’iPhone 14 Pro Max et l’iPhone 14 Pro, représentent environ 30 % des ventes totales. Les modèles les moins chers, tels que l’iPhone SE et l’iPhone XR, représentent environ 15 % des ventes totales. Le succès du prix moyen peut être lié à la demande croissante d’appareils haut de gamme abordables.

Ventes d’iPhone par canal

Apple vend des iPhones via plusieurs canaux différents, notamment les stores de détail Apple, les ventes en ligne et les détaillants tiers. Ces dernières années, Apple a également élargi ses canaux de distribution pour inclure des accords avec des opérateurs et d’autres liens stratégiques. En 2020, la plupart des ventes d’iPhone ont été réalisées par l’intermédiaire de revendeurs tiers, représentant environ 45 % des ventes totales. Les ventes en ligne suivent à 35% et les stores Apple à 20%. Le succès des revendeurs tiers peut être attribué à leur large portée et à leur capacité à proposer des réductions de prix et des coupons.

Ventes d’iPhone par part de marché

L’iPhone est l’un des téléphones mobiles les plus populaires au monde. Mais sa part de marché a fluctué au cours de la dernière décennie. En 2011, l’iPhone représentait environ 18 % des ventes mondiales de téléphones mobiles, derrière les 53 % de part de marché d’Android. En 2015, la part de marché de l’iPhone était passée à 16,2 %, tandis que celle d’Android était tombée à 78,1 %. Cependant, ces dernières années, Android a retrouvé sa domination. Android représente environ 85 % des ventes mondiales de téléphones mobiles en 2020. L’iPhone n’en compte qu’environ 14 %.

Mais soyez prudent lorsque vous comparez Android et iOS. iOS n’est qu’une entreprise alors qu’Android est une flotte de marques. Bien que Google possède Android, une flotte de marques de téléphones mobiles de différentes régions utilise le système.

Facteurs affectant les ventes d’iPhone

Plusieurs facteurs affectent les ventes d’iPhone, notamment la concurrence d’autres fabricants de smartphones, les changements de comportement et de préférences des consommateurs et les conditions économiques mondiales. Les concurrents de l’iPhone incluent Samsung, Huawei et Xiaomi, entre autres, qui proposent des smartphones à différents prix et avec différentes fonctionnalités. Les changements dans le comportement et les préférences des consommateurs, tels que la demande accrue pour des écrans plus grands et une durée de vie de la batterie plus longue, peuvent également avoir un impact sur les ventes d’iPhone. Les conditions économiques, telles que les récessions ou les pandémies mondiales, peuvent également affecter les dépenses de consommation et la demande de smartphones.

Conclusion

L’iPhone a connu une croissance significative des ventes au cours de la dernière décennie, grâce à des facteurs tels que l’innovation, les améliorations de conception et l’expansion des canaux de distribution. La région Asie-Pacifique est devenue le plus grand marché pour les iPhones, et le prix de milieu de gamme est devenu le plus populaire. Bien que la part de marché de l’iPhone ait fluctué au cours de la dernière décennie, il reste l’un des smartphones les plus populaires au monde. La concurrence d’autres fabricants de smartphones, les changements de comportement et de préférences des consommateurs et les conditions économiques mondiales continueront d’avoir un impact sur les ventes d’iPhone à l’avenir. Cependant, l’accent continu d’Apple sur l’innovation et l’excellence en matière de conception fera probablement de l’iPhone un choix populaire parmi les consommateurs pour les années à venir.

