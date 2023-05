Google I/O 2023 : un aperçu des prochains grands projets de Google

Google I/O est une conférence annuelle des développeurs organisée par Google pour présenter de nouveaux produits, technologies et mises à jour pour ses plates-formes. L’événement a généralement lieu en mai au Shoreline Amphitheatre de Mountain View, en Californie.

Google a programmé les I/O de cette année du 10 au 12 mai 2023 et propose des options de participation en personne et virtuelles pour l’événement, qui se tiendra dans un format hybride.

Google I/O 2023 : à quoi s’attendre

Alors, que pouvons-nous attendre de Google I/O 2023 ? Voici quelques éléments à surveiller :

Nouveau matériel : Google devrait annoncer un certain nombre de nouveaux produits matériels lors des I/O 2023, notamment le Pixel Fold, le Pixel 7a, la Google Pixel Tablet et la Google Pixel Watch 2.

Mises à jour d’Android et de Wear OS : Google devrait également publier des mises à jour de ses systèmes d’exploitation Android et Wear OS lors des I/O 2023. Ces mises à jour comprendront probablement de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de performances et des mises à jour de sécurité.

Nouveaux outils et services pour les développeurs : Google devrait également annoncer de nouveaux outils et services pour les développeurs lors de l’I/O 2023. Ces annonces viseront probablement à aider les développeurs à créer de meilleures applications pour Android, Wear OS et d’autres plates-formes Google.

En plus de ces annonces, Google est également susceptible de donner aux développeurs un aperçu de certaines des nouvelles technologies sur lesquelles il travaille. Cela pourrait inclure des choses comme les nouvelles technologies de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR), de nouvelles capacités d’apprentissage automatique (ML) et de nouveaux services de cloud computing.

Dans l’ensemble, Google I/O 2023 s’annonce comme un événement majeur pour les développeurs et les consommateurs. Avec un certain nombre de nouveaux produits, technologies et mises à jour, il s’agira certainement d’un événement incontournable pour tous ceux qui suivent l’actualité de Google.

Voici un aperçu plus détaillé de certaines des choses que nous pouvons attendre de Google I/O 2023 :

Pliage de pixels

Le Pixel Fold est le premier smartphone pliable de Google. Il aura un écran pliable de 7,6 pouces et un écran de couverture de 5,8 pouces. Le téléphone utilisera également la propre puce Tensor de Google et disposera d’un système de caméra arrière à triple objectif.

Pixel 7a

Le Pixel 7a est le successeur du Pixel 6a. Il aura un écran OLED de 6,1 pouces, une puce Google Tensor et un système de caméra arrière à double objectif. Le téléphone aura également un prix plus abordable que le Pixel 7.

Tablette Google Pixel

La tablette Google Pixel est la première tablette de Google depuis des années. Il aura un écran de 10 pouces, une puce Google Tensor et un système de caméra arrière à double objectif. La tablette prendra également en charge le stylet de deuxième génération de Google, le Pixel Pen.

Android 14

Android 14 est la prochaine version majeure du système d’exploitation mobile de Google. Il comprendra un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment un nouveau langage de conception, de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de nouvelles améliorations de performances.

Montre Google Pixel 2

La Google Pixel Watch 2 est le successeur de la Google Pixel Watch originale. Il aura une conception circulaire, un système d’exploitation Wear OS et une variété de fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme physique.

Nouvelles lunettes de réalité virtuelle augmentée

Selon des rumeurs, Google travaille sur une nouvelle paire de lunettes de réalité augmentée (AR). Ces lunettes seront plus légères et plus confortables à porter que les lunettes AR précédentes. Ils auront également un champ de vision plus large et une meilleure qualité d’image.

Ce ne sont là que quelques-unes des choses que nous pouvons attendre de Google I/O 2023. Avec autant de nouveaux produits, technologies et mises à jour pour les annonces, Google I/O 2023 sera certainement un événement majeur pour les développeurs et les consommateurs.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine