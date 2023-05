Pourquoi les premiers astronautes sur Mars ne devraient être que des femmes, selon une étude

Pour les futures missions spatiales de longue durée, comme celles vers Mars, l’envoi d’équipages entièrement féminins devrait être envisagé, selon une étude. Voici pourquoi.

Samantha Cristoforetti. Crédit : ESA/NASA

Selon de nouvelles recherches, les premières missions vers Mars devraient être effectuées uniquement par des femmes astronautes. La raison est purement biologique : elles consomment moins de ressources que les hommes. De plus, comme on le sait, dans les lancements spatiaux, chaque kilogramme de poids fait une différence significative en termes de coûts, de ressources disponibles et d’opportunités d’étude/recherche ; cela est particulièrement vrai pour les missions à long terme, telles que les missions potentielles vers la planète rouge, qui deviendraient les plus longues et les plus complexes jamais rencontrées par un équipage humain.

Il faut en moyenne 7 à 9 mois pour se rendre sur Mars, alors que les meilleures fenêtres de lancement s’ouvrent environ tous les 18 mois (sinon les trajets seraient encore plus longs, du fait de la distance orbitale entre les deux planètes). Sept mois, c’est déjà bien plus que le séjour moyen des astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS), à la différence près que le laboratoire orbital n’est « que » à 400 kilomètres d’altitude et est constamment approvisionné par des cargos. Au moins pour les premiers voyageurs vers Mars, les « stations de ravitaillement » ne seraient pas disponibles le long de la route d’environ 250 millions de kilomètres, à moins que des plans ad hoc ne soient faits. Cela indique que ceux qui partent doivent consommer le moins de ressources possible pour rendre le voyage pionnier plus « durable », garantissant l’arrivée à destination et le retour à la maison – probablement deux ans plus tard – avec la possibilité de raconter la mission. Tout simplement, les femmes ont un besoin en énergie, en eau et en oxygène nettement inférieur à celui des hommes, même à taille égale.

C’est exactement ce que calcule une nouvelle étude menée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques français de l’Institut de médecine spatiale physiologique (MEDES) de Toulouse, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’équipe de médecine spatiale – Centre européen des astronautes de l’Agence spatiale européenne. (ESA) à Cologne (Allemagne) et de la société Sport Science Synergy LLC. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Jonathan PR Scott, ont mesuré la consommation d’oxygène, la production de dioxyde de carbone, la dépense énergétique et les besoins en eau des hommes et des femmes lors de missions spatiales de longue durée, observant que les astronautes masculins, uniquement pour la constitution du corps, consommaient beaucoup plus de ressources. que leurs collègues. Plus précisément, 60 % d’oxygène en plus ; 17 % d’eau en plus ; et 30 % de dépense énergétique en plus. A cela s’ajoute également une production supplémentaire de 60% de dioxyde de carbone. Par rapport à une personne de taille moyenne, ces données conduisent à une réduction d’environ 40% des besoins nutritionnels des femmes astronautes.

Ce sont des pourcentages statistiquement significatifs, qui peuvent faire la différence dans l’optimisation des ressources pour un voyage aussi long et exigeant vers la planète rouge, où chaque livre de poids plus ou moins compterait. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les recherches des années 1950 avaient montré que l’appareil reproducteur des hommes est exposé à des risques radiologiques plus importants lorsqu’il est à l’extérieur du corps (les rayonnements cosmiques représentent l’un des principaux risques des voyages).

Il est clair que le but ultime est la conquête et la colonisation de Mars, donc à l’avenir il n’y aura pas de distinctions de genre, mais compte tenu de la grande préparation des femmes astronautes – qui n’ont absolument rien à envier à leurs collègues masculins – l’espace agences, ils pourraient en effet concevoir les toutes premières missions vers la planète rouge avec des équipages entièrement féminins, sur la base de ces résultats. « Ces données, combinées à l’évolution actuelle vers des modules d’habitation spatiale de plus petit diamètre, indiquent un certain nombre d’avantages potentiels des équipages entièrement féminins lors des futures missions d’exploration spatiale humaine », ont écrit les scientifiques dans le résumé de l’étude. L’atterrissage sur Mars est l’objectif le plus important et le plus ambitieux de l’exploration spatiale, qui, selon les estimations, devrait avoir lieu vers le milieu des années 1930. Les détails de la recherche « Effets de la taille du corps et de l’exercice de contre-mesure sur les estimations des ressources de survie pendant les missions d’exploration avec équipage entièrement féminin » ont été publiés dans la revue Scientific Reports.

