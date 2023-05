Voici comment Google et Samsung vont améliorer Android 14

L’Android 14 est la dernière version du système d’exploitation mobile développé par l’équipe de développeurs de Google. Ils y travaillent depuis plusieurs mois maintenant. Il devrait être publié dans les derniers mois de 2023. Cependant, l’une des plaintes les plus courantes parmi les utilisateurs et les développeurs d’Android concerne les restrictions sur les applications et les services d’arrière-plan. De nombreux fabricants d’appareils sont très agressifs dans le blocage des applications d’arrière-plan pour économiser la batterie. Cela peut entraîner une expérience désagréable pour l’utilisateur.

Pour résoudre ce problème, Google a décidé de collaborer avec de grandes marques pour améliorer l’expérience utilisateur de leurs appareils. Samsung, notamment, a déjà donné son accord à cette collaboration. À partir de One UI 6.0, les services de premier plan des applications destinées à Android 14 fonctionneront comme prévu à condition qu’ils soient développés conformément à la nouvelle politique d’API du système d’exploitation de Google.

Google et Samsung unissent leurs forces pour améliorer l’expérience utilisateur d’Android 14

Google a apporté trois modifications à Android 14 Developer Preview 1. Ces modifications visent à permettre aux développeurs de créer plus facilement des applications qui fonctionnent de manière cohérente sur différents appareils Android. Le premier changement est une nouvelle exigence de déclaration des types de services de premier plan et de demande d’autorisations spécifiques. Le deuxième changement est un nouveau type de travail de transfert de données lancé par l’utilisateur. Le troisième changement concerne les nouvelles règles de Google Play pour garantir une utilisation appropriée des services de premier plan et des processus de transfert de données initiés par l’utilisateur.

Les utilisateurs devront attendre le début de l’année prochaine pour que One UI 6.0 soit lancé avec la série Samsung Galaxy S24. Cependant, cette collaboration entre Samsung et Google devrait conduire à une amélioration importante de l’expérience utilisateur des appareils Samsung. Avec la sortie d’Android 14, les utilisateurs peuvent s’attendre à une meilleure expérience avec les applications et services d’arrière-plan. Ainsi qu’une meilleure cohérence entre les différents appareils Android.

Un autre changement important avec Android 14 est l’introduction d’un nouveau système de paiement mobile. Ce système permettra aux utilisateurs d’effectuer des paiements avec leurs téléphones en utilisant la technologie de communication en champ proche (NFC). Il s’intégrera également aux services de paiement populaires tels que Google Pay et PayPal. Permettre aux utilisateurs d’effectuer plus facilement des paiements sécurisés.

