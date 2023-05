HealthyPi 5 : la nouvelle ère du Raspberry Pi en matière de surveillance de la santé

Le HealthyPi 5 est un grand pas en avant dans la technologie de la santé personnelle. Grâce à la dernière technologie Raspberry Pi, nous pouvons désormais garder un œil sur des détails de santé essentiels tels que notre respiration, le niveau d’oxygène dans notre sang, notre fréquence cardiaque et notre température corporelle. Nous nous attendons à ce qu’il soit disponible à partir de septembre 2023, ce qui changera probablement la façon dont nous suivons nos données de santé.

Regarder de plus près

« HealthyPi 5 est un outil que n’importe qui peut utiliser pour garder une trace des informations vitales sur la santé », déclare l’expert en technologie de la santé Sam Mathews. « Ce qui le rend spécial, c’est qu’il est open-source, ce qui indique que n’importe qui peut l’adapter et l’améliorer. »

Le HealthyPi 5 utilise une puce de la Fondation Raspberry Pi, il est donc facile à programmer. L’appareil peut se connecter à d’autres appareils sans fil par Wi-Fi ou Bluetooth grâce à ses 40 broches pour connecter des capteurs et d’autres appareils. Il dispose également de deux ports pour ajouter des composants supplémentaires.

Le HealthyPi 5 est livré avec deux composants supplémentaires et un écran d’affichage. L’écran mesure 3,5 pouces et affiche les images avec beaucoup de détails. L’un des composants supplémentaires possède de nombreux connecteurs pour ajouter encore plus d’appareils, et il est construit selon une norme de sécurité appelée CEI 60601.

Comment obtenir un HealthyPi 5

Actuellement, HealthyPi 5 est financé sur un site appelé CrowdSupply. Le kit de base coûte 275 $ plus les frais d’expédition. L’écran d’affichage et le composant supplémentaire avec de nombreux connecteurs coûtent 45 $ et 75 $. Mais rappelez-vous qu’il peut y avoir des risques à financer des projets de cette façon.

« Le HealthyPi 5 nous donne l’occasion de repenser la façon dont nous surveillons notre santé », ajoute Mathews. « Parce que c’est open-source, nous nous attendons à voir beaucoup de nouvelles idées et améliorations de la part des développeurs du monde entier. »

Le HealthyPi 5 est un nouvel appareil passionnant dans la technologie de la santé personnelle, ce qui nous permet de regarder et d’apprendre plus facilement nos données de santé. Alors que nous attendons avec impatience sa sortie en septembre 2023, il est clair que le HealthyPi 5 changera considérablement la surveillance de la santé.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine