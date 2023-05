Comment personnaliser les icônes sur un PC Windows 11 [4 Solutions]

En ce qui concerne la personnalisation, Windows vous permet de personnaliser tout et n’importe quoi, donnant à l’utilisateur la liberté de faire en sorte que le système d’exploitation ressemble à quelque chose qui irait bien avec lui. Vous disposez de nombreuses options de personnalisation sur Windows 11. De la modification des thèmes, des fonds d’écran, des sons et même de la possibilité de modifier les polices et la couleur de votre système.

Bien que vous puissiez personnaliser de nombreuses choses sur votre PC Windows, savez-vous également que vous pouvez facilement personnaliser les icônes de votre bureau et modifier les icônes des programmes tiers ? Oh oui, vous pouvez certainement. Il s’agit d’une fonctionnalité disponible dans les premières versions de Windows. Heureusement, cette option est toujours disponible dans Windows 11. Voici notre guide sur la façon dont vous pouvez changer les icônes sur votre PC Windows 11.

Comment personnaliser les icônes sur Windows 11

La personnalisation des icônes sur votre PC Windows 11 est assez simple. Cela le rend encore plus facile si vous avez déjà les icônes disponibles sur votre système. Vous pouvez trouver un bon nombre d’icônes personnalisées pour Windows sur des sites Web comme Devian Art, consultez l’exemple de Icônes Dizl (le même pack d’icônes montré dans la vignette de cet article). De nombreux utilisateurs ont créé des packs d’icônes personnalisés pour de nombreux programmes. N’hésitez donc pas à vérifier les icônes sur les sites Web tiers.

Une fois que vous avez accès aux icônes et que vous les avez téléchargées sur votre PC Windows, il est maintenant temps de changer les icônes. Il existe différentes manières de personnaliser les icônes sur votre PC Windows 11.

Modifier les icônes du bureau à partir de l’application Paramètres

L’application Paramètres pour Windows 11 est riche en fonctionnalités et a été beaucoup améliorée lorsque vous la comparez à l’application Paramètres pour Windows 10. Maintenant, pour modifier les icônes du bureau à partir de l’application Paramètres, procédez comme suit.

Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches pour afficher le menu Démarrer. Sélectionnez l’icône de l’application Paramètres. Maintenant, sur le côté gauche, cliquez sur Personnalisation Avec la page des paramètres de personnalisation ouverte, cliquez sur Thèmes. Sous Thèmes, faites défiler un peu. Vous devriez voir l’option Paramètres de l’icône du bureau. Clique dessus.

La fenêtre Paramètres de l’icône du bureau devrait apparaître. Cliquez simplement sur l’icône du bureau que vous souhaitez modifier et cliquez sur le bouton Changer d’icône. Vous pourrez choisir parmi une liste de différentes icônes disponibles dans Windows lui-même. Faites simplement défiler et sélectionnez celui que vous aimez. Cliquez sur le bouton OK pour appliquer l’icône.

L’icône du bureau a maintenant été modifiée avec succès. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le bouton Parcourir pour rechercher une icône que vous avez téléchargée sur votre PC.

Changer l’icône pour les applications tierces

Avec les applications et programmes tiers, les développeurs essaient de s’assurer que les icônes sont assez bonnes pour vous. Si vous pensez le contraire, vous pouvez toujours changer l’icône du programme tiers. Dans ce cas, je vous conseille de télécharger des packs d’icônes tiers sur Devian Art, qui est une excellente ressource pour les icônes Windows. Une fois que vous avez téléchargé les icônes sur votre PC, suivez ces étapes pour personnaliser l’icône pour une application tierce.

Ayez le raccourci de l’application tierce sur votre bureau. Maintenant, faites un clic droit sur le raccourci et choisissez Propriétés dans le menu contextuel. Avec la fenêtre Propriétés ouverte, cliquez sur l’onglet Général. En bas, vous devriez voir le bouton Changer d’icône. Clique dessus. Vous devrez cliquer sur le bouton Parcourir en haut pour rechercher et sélectionner l’icône que vous venez de télécharger. Une fois que vous avez sélectionné l’icône, cliquez sur le bouton OK. L’icône de l’application tierce a maintenant été modifiée.

Changer l’icône du dossier sur le PC Windows 11

Outre la modification des icônes du bureau et des icônes d’applications tierces, vous pouvez également modifier facilement les icônes des dossiers que vous créez. Ici, vous pouvez choisir les icônes que vous avez téléchargées ou utiliser l’une des icônes fournies avec le système d’exploitation lui-même. Voici les étapes pour changer l’icône du dossier sur votre PC Windows 11.

Faites un clic droit sur le dossier dont vous souhaitez modifier l’icône. Maintenant, choisissez l’option Propriétés dans le menu contextuel. Cliquez sur l’onglet Personnaliser de la fenêtre Propriétés. En bas, sous l’en-tête des icônes de dossier, vous devriez voir le bouton Changer d’icône. Cliquez sur ce bouton. Vous pouvez maintenant choisir parmi la liste des différentes icônes fournies avec Windows 11. Ou, vous pouvez cliquer sur le bouton Parcourir pour changer facilement l’icône avec celle que vous avez téléchargée sur Internet. Voici comment vous pouvez changer les icônes de vos dossiers sur votre PC Windows 11.

Modifier les icônes par type de fichier

Vous pouvez également personnaliser les icônes en fonction de leur type de fichier. Supposons que vous ayez des fichiers audio ou mp3 sur votre PC et que vous n’aimiez pas l’icône par défaut du fichier, vous pouvez apporter quelques modifications qui vous permettront d’appliquer immédiatement une icône personnalisée à tous les types de fichiers audio. Voici les étapes.

Tout d’abord, vous devrez télécharger une application tierce appelée FileTypesMan. Vous pouvez trouver ce programme gratuitement. Téléchargez le programme à partir de sources fiables et fiables. Maintenant, lancez le programme. Il affichera tous les types de fichiers qui se trouvent sur votre PC Windows 11. Sélectionnez simplement le type de fichier dont vous souhaitez modifier l’icône. Faites un clic droit sur le type de fichier et choisissez Modifier le type de fichier sélectionné dans le menu contextuel. Maintenant, la fenêtre Modifier le type de fichier s’ouvrira. Vous devriez voir l’option Icône par défaut.

À côté du chemin du fichier, cliquez sur le menu à trois points à côté de celui-ci. Ici, vous verrez la fenêtre de l’icône s’ouvrir. Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher et sélectionner l’icône personnalisée que vous avez téléchargée pour votre PC Windows 11. Cliquez sur OK lorsque vous sélectionnez l’icône personnalisée. Maintenant, tous les fichiers qui ont le type de fichier particulier verront leur icône changée immédiatement.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement modifier gratuitement les différents types d’icônes sur votre PC Windows 11. Idéalement, vous conservez toujours les icônes que vous souhaitez appliquer téléchargées dans un dossier dont vous pouvez facilement vous souvenir et en même temps ne les supprimerez pas par erreur.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.