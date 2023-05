La triple menace de Motorola : découvrez les nouveaux Moto G 5G, Moto G Stylus et Edge Plus

Motorola a trouvé son mojo au cours des deux derniers mois. C’est parce que le fabricant du téléphone nous a bénis avec de très bons téléphones ces derniers temps.

Motorola a actualisé son budget et sa gamme premium cette semaine en lançant trois nouveaux smartphones. Ceux-ci incluent le Moto G 5G, le Moto G Stylus et le Moto Edge Plus. Cet article examine ce que chacun de ces nouveaux téléphones Motorola offre.

Le Motorola Moto G 5G (2023)

Nous lançons les choses avec le nouveau Moto G 5 5G (2023). Il s’agit du téléphone abordable de Motorola qui est sur le point d’offrir une expérience 5G fiable. Le Moto G 5 5G (2023) a quelques mises à niveau par rapport au Moto G 5G 2022 de l’année dernière. Pour commencer, le Moto G 5G de cette année est livré avec le Snapdragon 480 Plus.

Il s’agit d’une légère augmentation des performances par rapport au chipset MediaTek Dimesity 700 de l’année dernière. Cependant, Motorola semble avoir rétrogradé la configuration de la caméra. Le Moto G 5G (2023) reçoit un appareil photo principal de 48 MP, une rétrogradation par rapport à l’appareil photo principal de 50 MP de l’année dernière.

Vous obtenez également une caméra selfie 8MP rétrogradée, au lieu de 13MP, et le même capteur de vision macro 2MP. Pour l’affichage, le Moto G 5G est livré avec le même écran 6,5, 720p. Cependant, nous obtenons une belle augmentation du taux de rafraîchissement car l’écran se rafraîchira désormais à 120 Hz.

Les autres spécifications incluent une batterie de 5000 mAh, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone prend également en charge Dolby Atmos. La fiche technique montre que le Moto G 5G de cette année est similaire au modèle 2022.

Le stylet Moto G (2023)

Le Moto G Stylus est le téléphone à stylet économique de Motorola. Le Moto G Stylus de cette année continue d’offrir un bon rapport qualité-prix, tout comme son prédécesseur, le Moto G Stylus (2022). Le G Stylus porte bien son nom en proposant un écran HD+ de 6,5 pouces qui se rafraîchit à 90 Hz.

Vous trouverez également un compartiment au bas du téléphone qui contient le stylet. Une fois retiré, le stylet affiche un menu avec diverses options pour des tâches telles que noter une note rapide ou prendre une capture d’écran.

Le G Stylus fonctionne sur le processeur MediaTek Helio G85 et dispose de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Vous pouvez également ajouter jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire via la fente pour carte microSD dédiée. Tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge de 15 W.

Pour l’optique, vous obtenez un appareil photo principal de 50MP, un appareil photo macro de 2MP et un appareil photo frontal de 8MP.

Le Moto G Stylus 2023 est parfait pour ceux qui préfèrent une expérience de type Samsung Galaxy Note mais qui ont un budget limité.

Motorola Moto Edge Plus (2023)

Le Moto Edge Plus 2023 est le dernier produit phare de Motorola, doté du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Motorola a également décidé de s’en tenir à un écran incurvé pour l’Edge Plus.

En parlant d’écrans, l’Edge Plus dispose d’un écran 6,7 FHD+ pOLED. L’écran se rafraîchit à une fréquence étonnante de 165 Hz et prend en charge Dolby Vision et Atmos. Ces caméras rivalisent favorablement, du moins sur le papier, avec la dernière génération d’iPhones et la gamme Galaxy S23.

Nous obtenons un capteur principal de 50MP, un ultra large / macro de 50MP et un téléobjectif 12MP 2x. Cela diffère légèrement du modèle de l’année dernière, qui offrait une caméra de profondeur 2MP au lieu d’un téléobjectif. Il y a aussi une caméra selfie 60MP à l’avant.

Le Moto Edge Plus (2023) dispose également d’une batterie de 5 100 mAh qui devrait durer une journée. La batterie devrait également se remplir rapidement grâce aux vitesses de charge de 68 W. Et contrairement à la plupart des téléphones phares, Motorola inclut toujours une brique de charge dans la boîte.

Prix ​​et disponibilité

Le Moto G 5G et le Moto G Stylus coûteront respectivement 249 $ et 199 $. D’autre part, le Moto Edge Plus aura un prix de départ de 799 $. Le Moto G Stylus devrait sortir le 5 mai chez Best Buy, Amazon, Cricket Wireless et Straight Talk.

Le Motorola Edge Plus (2023) ouvre en précommande le 19 mai et sera disponible à la vente le 25 mai. La disponibilité de l’opérateur pour le Edge Plus se fera via Spectrum Mobile et Boost Mobile. Le Moto G 5G arrivera le 25 mai chez des détaillants déverrouillés comme Best Buy et Amazon.

