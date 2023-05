Les appareils Apple M3 confrontés à des retards en raison d’obstacles de production TSMC

Nouvelles récentes d’un initié technologique fiable, @Tech_Reve, dit qu’Apple pourrait devoir retarder la sortie des premiers MacBook et iPad avec la nouvelle puce M3. Au lieu de fin 2023, ils ne sortiront peut-être pas avant 2024. La raison du retard est due à des problèmes chez Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), le plus grand fabricant de puces au monde.

Les difficultés de production du processus N3 de TSMC

TSMC a essayé de fabriquer des puces de seulement 3 nanomètres de large avec son processus N3, mais cela n’a réussi que 55% du temps environ. C’est moins que ce qui était espéré, et cela a amené certaines entreprises technologiques à repenser leurs plans de fabrication de puces de 3 nanomètres. Un rapport d’EE Times confirme ce point, affirmant que les principales raisons du retard de la fabrication de puces de 3 nanomètres en grand nombre sont le manque d’équipement nécessaire et des taux de réussite inférieurs.

L’industrie doit attendre le système ASML NXE:3800E EUV, un équipement sophistiqué qui devrait rendre la fabrication de puces jusqu’à 30 % plus rapide. Mais la livraison de ces équipements a pris du retard, ce qui a ralenti la progression de TSMC.

L’impact sur les autres géants de la technologie

Apple n’est pas la seule entreprise touchée par ces problèmes. D’autres grandes entreprises technologiques comme AMD, Nvidia et Qualcomm doivent également repenser leurs plans pour les puces de 3 nanomètres. AMD prévoit de faire en sorte que ses processeurs Ryzen ne mesurent que 4 nanomètres de large d’ici 2025. Dans le même temps, Nvidia et Qualcomm espèrent commencer à fabriquer leurs produits en 3 nanomètres en 2025.

Le retard dans la sortie de la puce M3 d’Apple montre les défis difficiles des entreprises technologiques pour fabriquer des processeurs plus petits et plus efficaces. Ils doivent équilibrer le besoin d’appareils plus puissants avec les limites réelles de la fabrication de puces. Cet exercice d’équilibre a été rendu encore plus compliqué par une pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui a touché des industries allant de la technologie à l’automobile.

« L’industrie des semi-conducteurs a toujours consisté à repousser les limites », déclare l’analyste technologique Rachel Morris. « Le saut vers la technologie 3 nm est important, et il n’est pas surprenant de voir les entreprises rencontrer des obstacles. Ce qui est important, c’est comment ils répondent à ces défis et continuent à stimuler l’innovation.

