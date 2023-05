Seules deux marques de téléphones mobiles lancent des téléphones phares

Le géant chinois de la fabrication, Huawei, est l’une des plus grandes marques de téléphones mobiles au monde. À la fin de 2018, la société était en passe de devenir la plus grande marque de téléphones mobiles au monde. Cependant, les États-Unis sont venus avec leurs interdictions qui ont finalement entravé la croissance de Huawei. Malgré l’interdiction, Huawei est toujours devenue la plus grande marque de téléphones mobiles au monde. Cependant, son séjour au sommet a été de courte durée et il est rapidement tombé dans le top 5 des marques de téléphones mobiles au monde. Après trois ans de travail sur sa chaîne d’approvisionnement, Huawei revient maintenant à son style habituel. La société lancera désormais deux produits phares en un an, comme elle le faisait par le passé.

Après que la nouvelle du lancement mondial de la série Huawei P60 a été rendue publique, le directeur de l’exploitation de Huawei, He Gang, affirme que la société pourrait être la seule à pouvoir rivaliser avec Apple sur le marché phare de la téléphonie mobile. Cela indique-t-il que seuls Huawei et Apple lancent des téléphones mobiles phares ? Pas exactement, mais He Gang suggère que seuls Huawei et Apple ont la capacité de s’emparer du marché phare de la téléphonie mobile.

Huawei Vs Apple – Rivalité entre les plus grandes marques de téléphones mobiles

La rivalité entre Huawei et Apple est l’une des plus intrigantes de l’industrie technologique. Ces deux marques sont les plus grandes marques de téléphones mobiles au monde, avec une part de marché combinée de plus de 35 %. Bien que les deux marques aient réussi à leur manière, elles ont adopté des approches très différentes pour y parvenir.

L’ascension de Huawei

Huawei est une multinationale technologique chinoise fondée en 1987. L’entreprise s’est initialement concentrée sur la production d’appareils de télécommunications, mais elle s’est depuis étendue au marché de l’électronique grand public. Ces dernières années, Huawei est devenu un acteur majeur du marché de la téléphonie mobile, avec une part de marché de plus de 15 %.

L’un des facteurs clés du succès de Huawei a été l’accent mis sur l’innovation. La société investit massivement dans la R&D et a développé un certain nombre de fonctionnalités innovantes qui lui ont permis de se démarquer sur le marché encombré de la téléphonie mobile. Par exemple, Huawei a été l’une des premières marques à introduire une configuration à double caméra sur ses téléphones mobiles. L’entreprise a continué d’innover avec des fonctionnalités telles que sa caméra alimentée par l’IA.

Un autre facteur clé du succès de Huawei a été sa stratégie de prix agressive. Les téléphones portables de Huawei sont souvent moins chers que ceux de ses concurrents. Cela a aidé l’entreprise à gagner des parts de marché sur des marchés sensibles aux prix comme l’Asie et l’Afrique. De plus, Huawei a pu réaliser des économies d’échelle en produisant ses propres pièces, ce qui a contribué à réduire ses coûts de production.

La domination d’Apple

Apple est une société technologique multinationale américaine fondée en 1976. La société est surtout connue pour sa gamme de téléphones mobiles iPhone, qui est une force dominante sur le marché de la téléphonie mobile depuis plus d’une décennie. Apple détient actuellement une part de marché d’environ 20 %, ce qui en fait la deuxième plus grande marque de téléphones mobiles au monde.

Le succès d’Apple repose sur sa marque forte et sa focalisation sur les produits haut de gamme. La société a la réputation de produire des produits de haute qualité avec des pièces haut de gamme et des designs élégants. Les téléphones mobiles d’Apple sont souvent plus chers que ceux de ses concurrents, ce qui a aidé l’entreprise à conserver une image de marque haut de gamme.

Un autre facteur clé du succès d’Apple a été son écosystème de produits et de services. Apple a développé une gamme de produits et de services étroitement intégrés à ses téléphones mobiles. Certains d’entre eux sont l’App Store, iCloud et Apple Music. Cela a contribué à créer une base d’utilisateurs fidèles qui est plus susceptible de rester fidèle aux produits Apple à long terme.

La guerre commerciale et les problèmes de Huawei

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a eu un impact énorme sur les activités de Huawei. En 2019, le gouvernement américain a placé Huawei sur une liste noire commerciale, invoquant des problèmes de sécurité nationale. Cette décision a rendu difficile pour Huawei de faire affaire avec des marques américaines et a restreint son accès à la technologie américaine. L’interdiction a également eu un impact sur les activités étrangères de Huawei, car de nombreux pays ont suivi l’exemple des États-Unis et ont interdit l’accès de Huawei à leurs marchés.

En réponse à l’interdiction, Huawei a été contraint de s’appuyer davantage sur sa propre technologie et ses propres pièces. La société a beaucoup investi dans le développement de son propre système d’exploitation, HarmonyOS, qui, espère-t-elle, fournira une alternative au système d’exploitation Android de Google. Huawei a également accéléré sa production de ses propres pièces, telles que ses puces pour téléphones portables Kirin, afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs américains.

Les problèmes d’Apple

Apple a fait face à son propre ensemble de problèmes ces dernières années. Le marché de la téléphonie mobile est devenu de plus en plus saturé et les ventes d’iPhone d’Apple ont commencé à plafonner. Par ailleurs, l’entreprise a été critiquée pour ses prix élevés et son manque d’innovation perçu.

Pour diversifier ses sources de revenus, Apple s’est étendu à de nouveaux domaines tels que les appareils portables, les services et la domotique. L’Apple Watch et les AirPod de la société ont connu un succès particulier, et Apple a également lancé de nouveaux services tels que Apple TV+ et Apple Arcade pour s’ajouter à ses services existants tels que l’App Store et Apple Music. En se diversifiant dans de nouveaux domaines, Apple a pu réduire sa dépendance à l’iPhone et créer de nouvelles sources de revenus.

Cependant, Apple fait toujours face à des défis sur le marché de la téléphonie mobile. La société a eu du mal à concurrencer la stratégie de prix agressive de Huawei sur des marchés tels que l’Asie, où le prix est un facteur clé dans les décisions d’achat. Par ailleurs, Apple a dû faire face à une concurrence croissante d’autres marques de téléphones mobiles telles que Samsung, Xiaomi et Oppo.

Derniers mots

La rivalité Huawei contre Apple est une étude de cas intéressante dans l’industrie technologique. Ces deux marques ont adopté des approches très différentes pour réussir sur le marché de la téléphonie mobile. Huawei s’est concentré sur l’innovation et des prix agressifs, tandis qu’Apple a construit une marque haut de gamme et développé une base d’utilisateurs fidèles. Les deux marques ont été confrontées à des problèmes, tels que la guerre commerciale et une concurrence accrue. Mais ils se sont adaptés en se diversifiant dans de nouveaux domaines et en investissant dans leur propre technologie.

Ce sera cool de voir comment la rivalité Huawei contre Apple évoluera à l’avenir. Alors que le marché de la téléphonie mobile devient de plus en plus saturé, les deux marques devront continuer à innover et à s’adapter pour rester compétitives. Il est possible que nous voyions émerger de nouveaux acteurs sur le marché, ou que le marché s’oriente vers de nouvelles technologies telles que les téléphones pliables ou la réalité augmentée. Quoi qu’il arrive, il est clair que la rivalité entre Huawei et Apple restera intense pour les années à venir.

