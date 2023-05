Une mise à jour de Microsoft Windows a cassé la fonctionnalité « navigateur par défaut » de Chrome

Facepalm : Le dernier coup de feu dans la guerre des navigateurs Chrome contre Edge a vu Microsoft publier une mise à jour Windows qui a provoqué la rupture d’une fonction Chrome. Sans surprise, la fonction borked était un bouton qui permettait aux utilisateurs de changer de navigateur par défaut en un seul clic.

Il semble que la mise à jour Windows d’avril KB5025221 ait eu un effet inattendu sur les navigateurs Chrome, écrit Gizmodo. Et l’impact était encore pire pour les utilisateurs en entreprise.

En juillet 2022, Google a introduit un nouveau bouton dans Chrome (près du haut de l’écran) qui permettait aux utilisateurs de changer leur navigateur par défaut d’un simple clic, éliminant ainsi le besoin de rechercher et de naviguer dans les menus des paramètres Windows. C’était un ajout populaire pendant 8 mois, jusqu’à ce que la mise à jour d’avril de Windows le fasse échouer.

Alors que les utilisateurs ordinaires qui ont installé la mise à jour ont trouvé que le bouton Chrome n’ouvre plus que les paramètres de l’application par défaut sans rien changer, les utilisateurs en entreprise ont découvert un problème encore plus ennuyeux : chaque fois qu’ils ouvraient Chrome, la page des paramètres de l’application Windows par défaut s’ouvrait également automatiquement.

« Après la mise à jour cumulative d’aujourd’hui pour Windows 10 et 11, 2023-04, chaque fois que j’ouvre Chrome, les paramètres d’application par défaut de Windows s’ouvrent », a écrit un administrateur informatique sur les forums de support Microsoft. « J’ai essayé de nombreuses façons de résoudre ce problème. sans chance. Cela se produit sur les 600 systèmes avec la mise à jour. »

Une personne a remarqué que la page des paramètres Windows ne s’ouvrait qu’avec Chrome si le navigateur de Google était le navigateur par défaut. « Cela ne se produit pas si nous changeons le navigateur par défaut en Edge », ont-ils déclaré.

Gizmodo a découvert que les versions grand public de Windows pouvaient éviter le problème en modifiant le nom de l’application Chrome sur un bureau Windows, suggérant qu’il ne s’agissait pas d’un bug involontaire dans la mise à jour d’avril. En réponse, Google a désactivé le bouton par défaut en un clic de Chrome.

Interrogé sur le problème, Microsoft a souligné son article de blog sur l’épinglage d’applications et les paramètres par défaut des applications dans Windows.

Firefox, qui dispose également d’un bouton par défaut en un clic, n’a pas été affecté par la mise à jour. Mais le directeur des produits de Mozilla, Steve Teixeira, a déclaré que Microsoft n’était pas opposé à jouer sale.

« Lorsqu’ils utilisent des machines Windows, les utilisateurs de Firefox rencontrent régulièrement ce type d’obstacles, tels que le remplacement de leur sélection de navigateur par défaut, ou des fenêtres contextuelles et des avertissements trompeurs tentant de les persuader qu’Edge est en quelque sorte plus sûr. Il est plus que temps pour Microsoft de respecter les préférences des gens. et leur permettre d’utiliser le navigateur de leur choix sans interférer avec leur choix », a déclaré Teixeira.

C’est loin d’être la première fois que Microsoft utilise des tactiques sournoises pour essayer de voler la part d’utilisateurs de Chrome. Plus tôt cette année, les versions non stables d’Edge affichaient temporairement des bannières publicitaires pleine grandeur sur le site Web de Chrome. Ils ont informé les téléspectateurs qu’Edge fonctionne sur le même moteur Chromium que Chrome, mais avec la « confiance supplémentaire de Microsoft ».

Il y avait aussi « Comment allez-vous, camarades de classe ? » de Microsoft. moment où un popup a informé les gens qu’Edge était « so 2008! »

