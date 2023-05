Windows 12 tente de détruire Apple Mac avec les puces ARM et l’IA

Il semble que Microsoft ait des plans ambitieux en cours, car les offres d’emploi récentes suggèrent que la société cherche à créer ses propres puces ARM. Le but? Pour affronter Apple dans le monde du hardware. Cette décision s’inscrirait dans le même élan que celui qui anime le développement de Windows 12, qui devrait être stimulé par l’intelligence artificielle.

Alors que le développement de Windows 12 progresse lentement mais sûrement, Microsoft cherche également à renforcer considérablement son jeu matériel. Selon certaines informations, la société a créé une équipe interne appelée Microsoft Silicon Team pour résoudre ce problème. Cette équipe travaillera avec des entreprises partenaires pour rattraper les machines Windows.

Le plan de Microsoft pour défier Apple avec des puces ARM et Windows 12 piloté par l’IA

Bien que la plupart des offres d’emploi aient été supprimées depuis, elles étaient assez explicites quant aux missions qu’elles décrivaient. Les rôles couvraient tout, des affectations de système sur puce aux conceptions hautes performances et à large bande passante.

Une offre d’emploi en particulier s’est démarquée, car elle mentionnait spécifiquement que l’entreprise recherchait un architecte principal de système sur puce en silicium avec une expérience dans l’architecture SoC haute performance et dans l’architecture et la conception de CPU et de GPU. Cette personne serait responsable de la création de SoC complexes et à la pointe de la technologie. Ainsi que pour créer des modèles de programmation SoC et des exigences de performance SoC claires et complètes. Et travailler avec les équipes matérielles et logicielles.

Tout cela laisse penser que Microsoft cherche à prendre le pas sur Apple dans le domaine des puces ARM, avec pour objectif ultime de proposer des machines puissantes et durables sous sa propre marque ou via ses partenaires. Mais ce n’est pas tout : Windows Latest rapporte que Windows 12 est sur le point d’être dopé à l’intelligence artificielle. Et ces optimisations matérielles pourraient contribuer à la création de cette plateforme centrée sur l’IA.

Microsoft intensifie également ses efforts autour de l’IA. Tant avec le nouveau Bing qu’à travers certaines de ses applications telles que Word, Outlook et Teams. Dans l’ensemble, il semble que Microsoft ait de grands projets en cours. Et nous avons hâte de voir ce qu’ils nous réservent dans les années à venir. La sortie de Windows 12 aura lieu en 2024, alors restez connectés !

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine