Breaking: Zelda: Tears of the Kingdom fuit deux semaines plus tôt

Cela est arrivé à nouveau! Un autre jeu Nintendo très attendu fait le tour du Web des semaines avant sa sortie. Cette fois-ci, nous en avons un qui est probablement le jeu le plus attendu pour le cycle de vie restant de la Nintendo Switch – The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Le jeu a été annoncé il y a quelques années et a mis du temps à se développer. La suite de l’excellent Breath of the Wild qui a redéfini le genre du monde ouvert a eu tout son contenu divulgué deux semaines avant son lancement officiel.

Zelda : Tears of the Kingdom ROM se répand

Ce lundi, des images et des vidéos sont apparues partout sur le Web. Ils montrent la section d’ouverture du jeu et ont commencé à être largement partagés sur les sites Web de médias sociaux et les canaux de discorde privés. Un joueur a même commencé à diffuser le jeu sur Twitch pendant environ 30 minutes. Évidemment, la chaîne a été supprimée « à la demande du détenteur des droits d’auteur ».

Nous supposons que Nintendo est en crise interne pour contenir la vague de fuites. Cependant, étant donné qu’il reste encore deux semaines avant le lancement, il n’y a pas grand-chose à faire. Une fois sur le Web, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le contenu continuera à se répandre. Donc, si vous voulez éviter les spoilers, il vaut mieux rester en dehors de certains sites de médias sociaux.

L’un des détails les plus préoccupants pour Nintendo est que certains médias prétendent montrer que le jeu fonctionne via un émulateur PC. VGC a vérifié et il semble que la ROM Tears of the Kingdom soit partagée illégalement via des sites Web ROM en ligne. La ROM est utilisée pour jouer via un émulateur. Une situation similaire s’est produite avec le lancement de Metroid Dread et avec les dernières versions de Pokémon. Tous ces jeux ont atteint les sites Web de ROM avant leur sortie réelle.

Dans le même temps, un exemplaire physique de Zelda : Tears of the Kingdom semble avoir été vendu sur un site d’enchères ce week-end. Pour rappel, plus tôt cette année, quelqu’un a posté sur Discord et Reddit prétendant montrer des illustrations inédites d’un livre à venir. Nintendo a ensuite demandé une assignation à comparaître dans le but de pousser Discord à révéler l’auteur de ces fuites.

Le dernier matériel officiel de Nintendo était la troisième et dernière bande-annonce du jeu. Plus tard, la société a mis à jour le site Web du jeu avec une brève description de l’intrigue du jeu :

« Link commence son voyage sur l’une des nombreuses îles flottantes mystérieuses qui sont soudainement apparues dans le ciel au-dessus d’Hyrule », lit-on. « C’est là que notre héros devra acquérir de nouvelles capacités avant de retourner dans le monde de la surface pour commencer son aventure épique.

« Le ciel n’est pas la seule chose qui a changé à Hyrule. Certains lieux familiers ont été radicalement transformés. Il y a de nouvelles villes, des grottes humides et de mystérieux gouffres béants qui surgissent à travers le monde, tous attendant d’être explorés.

Après une longue attente, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom arrivera enfin sur Nintendo Switch le 12 mai. Cependant, avec cette ÉNORME fuite, il sera difficile pour les joueurs de rester à l’écart des spoilers. Le jeu est probablement l’une des dernières grandes versions de la Nintendo Switch. Ne vous méprenez pas, le Switch devrait continuer à avoir plus de jeux à l’avenir. Cependant, nous supposons qu’un nouveau modèle de Nintendo Switch approche des côtes. Cela dit, ce sera probablement l’une des dernières grandes exclusivités pour le Switch actuel.

Le premier jeu – Zelda: Breath of the Wild – a réorganisé le segment du monde ouvert en introduisant une approche innovante où vous êtes totalement libre d’explorer. Le monde vous invite à percer ses mystères. Il n’y a pas de type de HUD intrusif ou de quêtes inutiles. Tout était bien développé pour attirer les joueurs et les garder engagés dans le jeu.

