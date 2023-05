Peut-être avons-nous compris ce que nous vivons dans les instants qui précèdent la mort

La conscience ne disparaissait pas entièrement, même après que le cœur ait cessé de battre.

Les récits d’expériences de mort imminente, souvent caractérisées par des visions de lumière blanche, des rencontres avec des êtres chers et d’autres sensations visuelles et auditives, sont profondément ancrés dans notre paysage culturel. Le fait que ces histoires partagent autant d’éléments en commun a soulevé de nombreuses questions quant à savoir s’il y a quelque chose de fondamentalement réel sous-jacent à ces expériences et que ceux qui ont réussi à survivre à la mort éprouvent des lueurs de conscience même après que le cœur s’arrête de battre.

Sur la question, une nouvelle recherche publiée dans Actes de l’Académie nationale des sciences. a fourni la première preuve d’une activité cérébrale liée à la conscience dans les instants précédant la mort, ce qui pourrait expliquer les expériences éthérées souvent rapportées par les survivants d’une crise cardiaque. « Les expériences de mort imminente, rapportées comme très lucides, » plus réelles que réelles « et communes à des personnes de diverses origines culturelles et religieuses, ont été décrites chez 10 à 20% des survivants d’un arrêt cardiaque », écrivent les auteurs de l’étude. . Cependant, « la mort imminente représente un paradoxe biologique qui remet en question notre compréhension fondamentale du cerveau mourant, qui est largement considéré comme non fonctionnel dans de telles conditions ».

Néanmoins, des études antérieures sur des animaux ont montré qu’un arrêt cardiaque soudain déclenche la production d’ondes gamma, qui sont associées à un traitement conscient. Pour déterminer si le même phénomène se produit chez l’homme, les auteurs de l’étude ont ensuite examiné les données d’électroencéphalographie (EEG) de quatre patients en arrêt cardiaque décédés dans l’unité de soins neuro-intensifs de l’université de médecine du Michigan. .

Les quatre patients étaient dans le coma et ne répondaient pas aux traitements. Lorsqu’ils ont finalement été retirés de l’assistance respiratoire avec le consentement de leur famille, les chercheurs ont observé une augmentation de la fréquence cardiaque et une augmentation de l’activité des ondes gamma chez deux des quatre patients. Cette activité a été retrouvée dans la zone du cerveau où se rencontrent les lobes temporaux, pariétaux et occipitaux, une région connue sous le nom de « point chaud » qui est fortement liée à l’activité consciente et qui est activée pendant l’état normal de veille ainsi que pendant le rêve.

L’activation des points chauds a également été observée dans des états de conscience inhabituels tels que des hallucinations et des expériences hors du corps.

Malgré ces découvertes, les chercheurs ne peuvent pas dire avec certitude si ces patients ont vécu des expériences de mort imminente, car aucun d’entre eux n’a survécu. « Nous ne sommes pas en mesure de corréler les signatures neurales de conscience observées avec une expérience correspondante chez les mêmes patients dans cette étude », a déclaré la co-auteure de l’étude, Nusha Mihaylova. Cependant, les résultats observés sont très intéressants et apportent de nouveaux éléments à notre compréhension de la conscience cachée avant la mort ».

