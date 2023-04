Appareils de jeu portables : Microsoft est-il prêt à concurrencer Nintendo et SteamDeck ?

Il y a quelques jours, les joueurs du forum Restera ont lancé un sujet pour savoir si Microsoft allait sortir son propre appareil de jeu portable. Un utilisateur DSN2K a déclaré que Microsoft est en bonne position pour entrer dans l’industrie du jeu mobile et « exploiter Gamepass et Xcloud dans un nouveau design (form factor) et un autre point d’entrée dans le salon ». L’utilisateur a également déclaré que l’appareil pourrait cibler les performances XSS, ce qui serait un gros plus pour de nombreux joueurs.

Préparez-vous pour le prochain niveau de jeu portable avec l’appareil de jeu portable de Microsoft

Alors que certains joueurs sont sceptiques quant à l’idée, citant les problèmes de performance et d’autonomie de la batterie du Steam Deck, beaucoup de gens aiment l’idée d’un appareil portable Microsoft qui peut fonctionner aussi bien que la série XSS. D’autres recherchent un appareil de type Switch pouvant correspondre aux performances de la série XSS.

Le marché des jeux en déplacement s’est agrandi récemment et la pandémie l’a rendu encore plus grand. Avec la popularité des jeux en nuage et des services par abonnement comme Gamepass, il n’est pas surprenant que Microsoft entre dans l’industrie du jeu mobile. La marque Xbox est déjà bien connue dans le secteur des consoles. Ainsi, un appareil de jeu portable permettrait à la marque d’étendre sa portée et d’entrer sur un nouveau marché.

Mais lancer un appareil de jeu portable est une bataille difficile. Pour en faire un choix viable pour les joueurs, Microsoft devrait répondre à certaines préoccupations. Ils incluent la durée de vie de la batterie, les performances et le coût. Ils devraient également examiner le marché et les acteurs qui s’y trouvent. Il comprend des rivaux établis tels que Nintendo ainsi que le débutant Valve avec son SteamDeck.

En tout cas, que cela se produise ou non reste à voir. Ce qui est clair, c’est que le marché des jeux portables est bien rémunéré et que de nombreuses entreprises souhaitent y entrer.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine