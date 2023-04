[Watch] Bandes-annonces du concept GTA 6 : une autre choque le monde des fans !

Grant Theft Auto a toujours été l’un des jeux les plus attendus sur Internet. En 2023, les fans de GTA attendaient la sortie du jeu, mais ils créent un battage médiatique avec leurs bandes-annonces conceptuelles GTA 6. Nous avons essayé de mettre à jour nos lecteurs avec chaque élément d’information qui nous parvient. En septembre dernier, le jeu a été ciblé par des cyber-pirates qui ont divulgué des images, des captures d’écran et du code source.

Ce fut un obstacle majeur à sa sortie. La société est restée silencieuse sur sa sortie pendant longtemps. Cette fois, le 17 mai a été annoncé, mais ce n’est qu’une rumeur, car aucune annonce officielle n’a encore été faite. Rockstar demande aux fans de GTA d’être patients car le jeu est encore en phase de développement. Pour l’instant, la révélation complète est encore un mystère pour beaucoup d’entre nous. Pour maintenir l’excitation au plus haut, les fans réalisent des vidéos conceptuelles.

Les bandes-annonces de GTA 6 Concept font le tour d’Internet…

Les fans ont créé des bandes-annonces conceptuelles impressionnantes et uniques pour donner plus d’idées à l’entreprise. De la recréation de Vice City à la création d’une suite imaginative à San Andreas, tout faisait allusion à une éventuelle bande-annonce de GTA 6. Rockstar peut être submergé par toutes ces bandes-annonces imaginatives.

Récemment, un projet créé par des fans est devenu viral. YouTuber XXII a publié une bande-annonce conceptuelle qui montre de beaux visuels de Vice City et Liberty. Les visuels incluent également un emplacement inspiré de Rio De Janeiro dans le jeu. La vidéo de XXII utilise Unreal Engine 5 pour donner un aperçu du possible jeu à venir.

La réponse à cette vidéo a été plus écrasante que les autres bandes-annonces du concept GTA 6. Les autres fans de GTA ont loué l’effort, avec Deployment01 en disant: «Mec, tu dois en faire un jeu avec des détails, de la physique – et je paierai 100 dollars pour cela. D’autres aussi ». De plus, Crazytrain2015 et Savannah Paige montrent leur intérêt pour le concept de jeu de XXII.

