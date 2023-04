Pourquoi Sony parie gros sur les jeux PC et gagne

Sony a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice 2022. Comme le montrent les données, il a un objectif concret d’étendre les jeux sur PC, et cela porte ses fruits. L’industrie du jeu s’est développée ces dernières années. Et Sony a fait de grands progrès, montrant qu’il est un véritable leader mondial. Il développe de nouveaux titres qui engagent les joueurs. C’est un facteur clé de son succès dans l’industrie du jeu. Les fans peuvent s’attendre à des jeux encore plus excitants et à de meilleurs jeux à l’avenir. Nous voulons dire que de nouveaux titres sont en route. Comme vous pouvez le voir, Sony veut obtenir plus en utilisant ses prouesses technologiques, sa solidité financière et la reconnaissance de sa marque.

Le chiffre d’affaires de Sony pour le quatrième trimestre de son exercice s’est élevé à 3,0636 milliards de yens (plus de 22 milliards de dollars), soit une augmentation de 35 % par rapport à la même période l’an dernier. Le résultat d’exploitation est en baisse de 7 %. Mais ses actionnaires ont obtenu 15% de bénéfices en plus.

Sony prend le contrôle du jeu sur PC : voici ce que vous devez savoir

Les raisons pour lesquelles les jeux Sony se développent incluent de nouveaux jeux et la publication d’anciens titres sur la plate-forme PC. Les revenus de la catégorie « Autre », y compris les revenus des jeux propriétaires en dehors des consoles et des accessoires tels que PlayStation VR, sont quatre fois supérieurs à ceux de l’exercice 2021.

D’avril 2022 à mars 2023, Sony a déjà sorti Marvel’s Spider-Man : Remastered, Sackboy, Spider-Man : Miles Morales, Death Returns et la version PC de The Last of Us. La version PC de The Last of Us, cependant, a reçu des critiques mitigées et le développeur Naughty Dog travaille dur pour publier des mises à jour afin d’améliorer l’expérience du joueur.

Malgré ce revers, Sony semble être sur la bonne voie avec son objectif plus large d’apporter plus de titres propriétaires sur la plate-forme PC. La société a déclaré dans son rapport sur les résultats qu’elle continuerait à promouvoir le développement de services de jeux à long terme/en direct/en nuage.

À mesure que le secteur des jeux évolue, il est clair que Sony s’engage à élargir sa portée et à pénétrer de nouvelles industries. Sony est bien placé pour réussir dans les années à venir, grâce à une base financière solide et à son engagement à offrir des expériences de jeu captivantes. Il sera intéressant de voir quels nouveaux titres Sony apportera à la plate-forme PC à l’avenir.

