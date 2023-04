Comment utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils

Si nous examinons les plates-formes de messagerie, il en existe de nombreuses. Mais l’une des plateformes de messagerie les plus populaires est WhatsApp. Appartenant désormais à Meta, WhatsApp est une plate-forme de messagerie qui a été la plate-forme de référence dans le monde pour envoyer et recevoir des SMs ainsi que pour passer des appels audio et vidéo, le tout gratuitement. Tout au long de sa vie, la plate-forme a reçu un bon nombre de fonctionnalités qui ont fait de la plate-forme une option plus souhaitable pour les utilisateurs.

Maintenant, WhatsApp a finalement apporté une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs, dont moi-même, peuvent enfin utiliser. La possibilité d’utiliser le même compte WhatsApp sur deux ou même plusieurs appareils différents. Oui, la fonctionnalité a finalement été intégrée à WhatsApp et je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cette nouvelle fonctionnalité.

Comment utiliser un compte WhatsApp sur deux appareils ou plus

Jusqu’à présent, Telegram était l’une des plates-formes de messagerie populaires qui vous permettaient de rester connecté au même compte sur plusieurs appareils. Maintenant que WhatsApp a introduit cette fonctionnalité, nous pouvons nous attendre à voir une croissance du nombre d’utilisateurs de WhatsApp. Sans perdre de temps, voyons comment vous pouvez utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils.

La nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils s’appelle le mode compagnon. Ce mode a d’abord été mis à la disposition des utilisateurs dans le canal bêta. Maintenant que la fonctionnalité a été déployée pour tous les utilisateurs.

Exigences

Un compte WhatsApp

Deux appareils mobiles

Réseau Wi-Fi

Maintenant que vous savez ce dont vous avez besoin pour utiliser le mode compagnon sur WhatsApp, consultez les étapes que vous devez suivre pour activer le mode compagnon pour votre compte WhatsApp.

Pour ce didacticiel, nous ferons référence à différents téléphones en tant que téléphone 1 et téléphone 2. Le téléphone 1 sera l’appareil d’origine qui possède le compte WhatsApp. Le téléphone 2 sera l’appareil secondaire qui sera conçu pour utiliser le compte WhatsApp présent sur le téléphone 1.

Assurez-vous d’installer la dernière version de l’application WhatsApp sur les deux téléphones. La nouvelle mise à jour est disponible pour tous les utilisateurs sur Android ainsi que sur iOS. Sur le téléphone 1, lancez l’application WhatsApp et appuyez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit. (Sur iPhone : appuyez sur Paramètres dans la barre de navigation et sélectionnez Appareils liés) Dans le menu qui s’ouvre, appuyez sur Appareils liés. Vous devriez voir un bouton vert qui dit, Lier un appareil. Appuyez dessus. Sur le téléphone 2, installez WhatsApp et ouvrez-le. Appuyez sur l’option Accepter et continuer. Appuyez sur les trois points en haut, puis sélectionnez l’option Appareils liés, vous devriez maintenant voir un code QR affiché à l’écran.

Maintenant, en utilisant le scanner QR de WhatsApp sur le téléphone 1, scannez le code QR affiché sur le téléphone 2. Le téléphone 2 sera désormais connecté immédiatement à votre compte WhatsApp. Oui, vous pouvez désormais utiliser un compte WhatsApp sur deux appareils.

Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez fermer WhatsApp à partir de votre deuxième smartphone, vous pouvez vous déconnecter de WhatsApp à partir de l’appareil secondaire. Vous pouvez le faire en suivant ces étapes.

Sur Android : appuyez sur l’icône du menu à trois points > Paramètres > Compte > Déconnexion

Sur iPhone : Paramètres > Compte > Déconnexion

Vous avez des doutes ? Continuer à lire

Voici quelques questions courantes que de nombreuses personnes pourraient se poser après avoir suivi le guide.

WhatsApp fonctionne-t-il en temps réel sur les deux téléphones ?

Oui, tous les appareils connectés avec le même numéro afficheront des messages en temps réel. Par exemple, si vous envoyez un message à quelqu’un à partir d’un appareil, la même chose se répercutera sur d’autres appareils en même temps.

Ai-je besoin des deux téléphones pour me connecter à Internet ?

Non, vous n’avez besoin d’Internet que sur l’appareil sur lequel vous utilisez WhatsApp pendant cette période. Par ailleurs, vous pouvez vous connecter à Internet en utilisant n’importe quelle solution WiFi ou en utilisant Carrier Network.

Ai-je besoin d’une carte SIM sur le deuxième téléphone pour utiliser le même compte WhatsApp ?

Non, le deuxième téléphone n’a pas besoin d’avoir une carte SIM du même numéro ou une carte SIM du tout. Le deuxième téléphone nécessite uniquement Internet via WiFi ou un réseau mobile.

Réflexions finales

C’est ainsi que vous pouvez enfin utiliser un compte WhatsApp sur deux appareils différents. C’est une fonctionnalité intéressante que WhatsApp a finalement implémentée. Cela va sûrement être un avantage pour beaucoup d’utilisateurs. L’historique des messages sera synchronisé entre les deux appareils. Cependant, vous ne pourrez peut-être pas toujours afficher les messages plus anciens. Dans ce cas, vous pouvez toujours vérifier ces messages plus anciens sur votre téléphone principal ou principal qui possède votre compte WhatsApp.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

