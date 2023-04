Gmail : un guide complet sur la façon de planifier vos e-mails

Les e-mails sont un outil de communication essentiel pour la plupart des gens, et Gmail est l’un des clients de messagerie les plus populaires au monde. Que vous utilisiez l’application Web ou mobile Gmail, la planification d’un e-mail est une fonctionnalité simple et utile qui peut vous aider à gérer votre e-mail plus efficacement.

Dans cet article, nous vous guiderons à travers les étapes pour programmer un e-mail dans les applications Web et mobiles Gmail.

Planification d’un e-mail dans l’application Web Gmail

Étape 1 : Rédigez votre e-mail.

La première étape pour programmer un e-mail dans l’application Web Gmail consiste à composer votre e-mail comme d’habitude. Ajoutez l’adresse e-mail du destinataire, une ligne d’objet et le corps de votre message.

Étape 2 : Cliquez sur la flèche à côté du bouton d’envoi.

Au lieu de cliquer sur le bouton « Envoyer », cliquez sur la flèche à côté de celui-ci. Cela ouvrira un menu déroulant avec plusieurs options.

Étape 3 : Sélectionnez l’option Planifier l’envoi.

Dans le menu déroulant, sélectionnez « Planifier l’envoi ». Plusieurs options prédéfinies vous seront présentées, telles que « Demain matin » ou « La semaine prochaine ». Si aucune de ces options ne vous convient, cliquez sur « Choisir la date et l’heure » pour choisir une date et une heure spécifiques.

Étape 4 : Choisissez une date et une heure.

Une fois que vous avez sélectionné une date et une heure, cliquez sur « Planifier l’envoi ». Votre e-mail sera enregistré en tant que brouillon jusqu’à l’heure sélectionnée, après quoi il sera envoyé automatiquement.

Planifier un e-mail dans l’application mobile Gmail

Étape 1 : Rédigez votre e-mail.

Tout comme dans l’application Web, la première chose à faire est de composer votre e-mail. Ajoutez l’adresse e-mail du destinataire, une ligne d’objet et le corps de votre message.

Étape 2 : Appuyez sur l’icône du menu à trois points.

Après avoir composé votre e-mail, appuyez sur l’icône du menu à trois points dans le coin supérieur droit de l’écran. Cela ouvrira un menu avec plusieurs options.

Étape 3 : Sélectionnez l’option Planifier l’envoi.

Dans le menu, sélectionnez « Programmer l’envoi ». Plusieurs options prédéfinies vous seront présentées, telles que « Demain matin » ou « La semaine prochaine ». Si aucune de ces options ne fonctionne pour vous, appuyez sur « Choisir la date et l’heure » pour choisir une date et une heure spécifiques.

Étape 4 : Choisissez une date et une heure.

Une fois que vous avez sélectionné une date et une heure, appuyez sur « Programmer l’envoi ». Votre e-mail sera enregistré en tant que brouillon jusqu’à l’heure sélectionnée, après quoi il sera envoyé automatiquement.

Comment modifier ou supprimer les e-mails programmés

Maintenant que nous avons programmé l’e-mail, quelles étapes devons-nous suivre pour modifier ou supprimer l’e-mail programmé ?

Eh bien, voici comment modifier ou supprimer un e-mail programmé.

Étape 1 : Accédez à vos e-mails programmés.

Dans l’application Web Gmail, cliquez sur l’étiquette « Programmé » dans le menu de gauche pour afficher vos e-mails programmés. Vous verrez une liste de tous les e-mails que vous avez programmé d’envoyer plus tard.

Étape 2 : Sélectionnez l’e-mail que vous souhaitez modifier.

Trouvez l’e-mail que vous souhaitez modifier et cliquez dessus pour l’ouvrir. Vous verrez un message en haut de l’e-mail indiquant « Envoi prévu ». Cliquez sur le bouton « Annuler l’envoi » pour annuler l’e-mail programmé.

Étape 3 : Effectuez vos modifications.

Si vous souhaitez apporter des modifications à l’e-mail, cliquez sur le bouton « Modifier le message ». Cela ouvrira l’e-mail dans la fenêtre de composition, où vous pourrez apporter vos modifications. Lorsque vous avez terminé, suivez les étapes de planification des e-mails indiquées ci-dessus.

Comment modifier ou modifier les e-mails programmés sur votre application mobile Gmail

Pour modifier ou supprimer des e-mails programmés sur votre smartphone, suivez les étapes suivantes.

Étape 1 : Accédez à vos e-mails programmés.

Dans l’application mobile Gmail, appuyez sur l’icône de menu dans le coin supérieur gauche de l’écran et sélectionnez « Planifié » dans le menu. Vous verrez une liste de tous les e-mails que vous avez programmé d’envoyer plus tard.

Étape 2 : Sélectionnez l’e-mail que vous souhaitez modifier.

Trouvez l’e-mail que vous souhaitez modifier et appuyez dessus pour l’ouvrir. Vous verrez un message en haut de l’e-mail indiquant « Envoi prévu ». Appuyez sur le bouton « Annuler l’envoi » pour annuler l’e-mail programmé.

Étape 3 : Effectuez vos modifications.

Si vous souhaitez apporter des modifications à l’e-mail, appuyez sur le bouton « Modifier le message ». Cela ouvrira l’e-mail dans la fenêtre de composition, où vous pourrez apporter vos modifications. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton « Programmer l’envoi » et choisissez une nouvelle date et heure.

Conseils pour planifier des e-mails

Garantissez l’envoi de vos e-mails au moment le plus approprié pour le destinataire en utilisant la fonctionnalité de planification.

Planifiez un e-mail à l’avance pour garantir qu’il arrive à temps. Par exemple, si l’e-mail est un rappel de rendez-vous.

Utilisez la fonction de planification pour éviter d’envoyer des e-mails à des heures inhabituelles, comme tard le soir ou le week-end, lorsque quelqu’un pourrait les considérer comme intrusifs ou inappropriés.

Consultez et modifiez les e-mails planifiés dans le dossier « Planifiés » de Gmail. Vous pouvez apporter des modifications ou annuler complètement l’e-mail programmé.

En conclusion, la planification des e-mails dans les applications Web et mobiles Gmail est une fonctionnalité pratique et facile à utiliser qui peut vous aider à gérer plus efficacement votre communication par e-mail.

En quelques clics ou tapotements, vous pouvez vous assurer que vos e-mails sont envoyés au bon moment et éviter de les envoyer à des moments inopportuns ou inappropriés.

