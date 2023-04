MicroLED Apple Watch Ultra : Pourquoi MicroLED est très attendu ?

MicroLED Apple Watch Ultra arrive alors que le fabricant d’iPhone travaille sur la dernière technologie d’affichage. Malheureusement, l’Apple Watch Ultra avec un écran microLED est encore loin. La société estime que ce projet sera achevé d’ici 2025. Les rumeurs disent autre chose sur le téléphone. Pour garder une trace de toutes les rumeurs, nous les avons toutes compilées ici dans ce blog.

MicroLED Apple Watch Ultra : toutes les rumeurs à noter

La première version de l’Apple Watch Ultra est sortie en 2022. La version actuelle utilise un écran OLED. MicroLED est également un écran LED mais offre de meilleures performances et des améliorations significatives par rapport à OLED. Selon les rumeurs, l’Apple Watch microLED aura un écran de 2,1 pouces. Il n’y a aucune information sur les autres fonctionnalités.

Apple teste depuis longtemps en secret la dernière technologie d’affichage pour ses montres. Il est répandu pour offrir un écran plus lumineux que la technologie précédente. Vous profiterez également de couleurs plus vives. Nous ne savons pas si la société ajoutera cet affichage avant qu’il ne soit officiellement ajouté à sa prochaine montre.

La MicroLED Apple Watch Ultra prendra environ deux ans à se développer, Apple pourrait donc attendre avec impatience une mise à jour entre-temps. Dans cet esprit, l’Apple Watch SE est un produit parfait pour une expérience immature.

Pourquoi MicroLED est-il très attendu ?

MicroLED s’est avéré être la meilleure technologie à des fins d’affichage, mais seules quelques entreprises y travaillent. Le coût de développement de cet écran est énorme ; par exemple, le téléviseur microLED de Samsung coûtera près de 150 000 $. Cela montre que la prochaine Apple Watch Ultra avec écran microLED sera plus chère que ses prédécesseurs.

En général, la technologie microLED utilise des LED microscopiques pour chaque pixel de l’écran. Le processus de fabrication consiste à créer de minuscules LED sur une plaquette et à les transférer sur un fond de panier. Ce processus de production prend du temps car le fabricant doit tester chaque LED. Cette nouvelle technologie est largement adoptée alors que de plus en plus d’entreprises s’efforcent de proposer des produits innovants.

La meilleure partie est que l’affichage microLED est beaucoup plus efficace que l’affichage LED. De plus, la technologie augmentera sûrement la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch Ultra ou de tout autre appareil. Il y a aussi une durée de vie plus longue et moins de brûlures d’écran par rapport aux écrans OLED. Il y a aussi un temps de réponse plus rapide, un contraste amélioré et des couleurs meilleures et plus lumineuses.

En bref, la microLED Apple Watch Ultra sera plus performante que celle avec un écran OLED. La smartwatch aura certainement un affichage flexible, et la nouvelle technologie microLED est également compatible avec les écrans pliables et incurvés.

Appareils Apple pouvant contenir cet écran :

MicroLED est le premier type d’écran qu’Apple envisage de développer en interne. Jusqu’à présent, Apple s’appuyait sur des fournisseurs tiers tels que Samsung et LG. Dans le cas de la technologie microLED, Apple travaille avec TSMC et d’autres partenaires pour développer ses propres écrans. La société travaille sur cette technologie d’affichage depuis six ans et y a investi des milliards de dollars.

Apple a également mis en place un laboratoire secret à Taïwan pour développer un écran plus lumineux, plus fin et plus économe en énergie pour tous ses futurs appareils. Selon les rumeurs, l’usine aurait été créée pour développer un écran microLED. Bloomberg rapporte qu’il s’agit du projet le plus critique de l’entreprise. Actuellement, plus de 300 personnes travaillent sur des écrans microLED.

Il n’y a pas d’autres informations sur cette plante. Tout cela pour éviter que l’entreprise ne soit dépendante de ses partenaires pour les affichages. Apple utilise toujours l’Apple Watch comme cas de test pour un nouvel écran, et dans le cas des micro-LED, l’Apple Watch Ultra est susceptible d’être le produit préféré de l’entreprise. Cependant, d’autres concurrents pour l’affichage microLED incluent l’iPad, le Mac et l’iPhone.

Date de lancement de l’affichage microLED :

L’écran microLED de l’Apple Watch Ultra pourrait être dans deux ans. Les analystes de l’affichage disent qu’il est possible que la société retarde la sortie jusqu’en 2026. Cependant, si la société s’en tient à son calendrier, nous pourrions voir l’affichage en septembre 2025.

