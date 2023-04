Le déballage du Pixel 7a révèle le téléphone dans toute sa splendeur

Le Google Pixel 7a continue de fuir quoi qu’il arrive. Après avoir été exposé de toutes les manières que vous pouvez imaginer, cela va au-delà des attentes ! La date de lancement approche, mais les fuites ne ralentissent pas. Si vous n’étiez pas satisfait des documents marketing divulgués ou de la nouvelle couleur orange, il est temps de vérifier un déballage. Oui, le Pixel 7a vient d’être déballé. Selon AndroidPolice, quelqu’un a mis le téléphone en vente, faisant fuiter le téléphone et son emballage de vente au détail.

Google Pixel 7a encore repéré

Pour rappel, en mars, une entité a mis en vente un tout nouveau Google Pixel 7a inutilisé sur Facebook Marketplace. L’emplacement du vendeur était inconnu, mais il y avait un numéro de téléphone pour les discussions via WhatsApp qui provient de la Côte d’Ivoire en Afrique de l’Ouest. Les images de la liste ont révélé le téléphone dans sa couleur bleu vif avec une visière argentée. Une autre annonce du même vendeur révèle également le téléphone dans une variante noire.

L’appareil est très similaire au Pixel 7, cependant, il manque un trou de micro à côté du flash de l’appareil photo. Par ailleurs, il semble être plus petit que le Pixel 7. En dehors de cela, le Pixel 7a correspond parfaitement au téléphone économique de la série Pixel 7 que vous attendiez. Selon les rapports, la couleur bleue du téléphone sera surnommée Sky et remplacera la couleur Pixel 6a Sage. Les couleurs Chalk White et Charcoal Black resteront. Aujourd’hui, Evan Blass a divulgué un rendu pour une couleur Spicy Coral (Orange). La plupart des couleurs s’appliqueront également aux prochains Pixel Buds.

Il n’y a plus de secret

Si vous avez été un adepte de la vieille école du matériel Pixel, vous savez à quel point Google est mauvais pour garder ces appareils secrets. Eh bien, les smartphones Pixel fuient énormément depuis la première génération. Le Pixel 3 XL avec son arcade sourcilière est apparu plusieurs mois avant son dévoilement. L’année dernière, la Pixel Watch a été oubliée dans un bar. Nous constatons des fuites pour le Pixel Fold depuis 2020, et maintenant il y a des fuites même pour la série Pixel 8. Il n’est donc pas surprenant de voir le Pixel 7a fuir. Pour être honnête, j’attends encore plus pour les prochains jours. Grâce aux fuites, nous savons déjà qu’il a un affichage à 90 Hz. De plus, il apporte un appareil photo principal de 64 MP. Le téléphone dispose également d’une recharge sans fil.

Google n’a pas encore officiellement confirmé, mais nous nous attendons à ce que le Pixel 7a atterrisse le 10 mai lors de la Google I/O. Outre le nouveau combiné, nous attendons également le lancement de la tablette Pixel et du très attendu Pixel Fold.

