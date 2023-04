Realme 11 Pro + vérité décevante – utilise le même chipset que son prédécesseur

Realme se prépare à introduire une nouvelle famille pour sa série numérotée de smartphones de milieu de gamme. La série Realme 10 a été lancée il y a quelques mois, donc pour certains, le Realme 11 arrive plus tôt que prévu. Nous pensions que Realme avait décidé d’apporter de nouveaux smartphones pour suivre la concurrence. Cependant, nous ne savons pas si les téléphones seront vraiment de véritables mises à niveau ou simplement itératives. Le Realme 11 Pro+ vient d’être repéré sur le benchmark Geekbench. Cela apporte une vérité vraiment décevante – le téléphone utilise le même chipset que son prédécesseur. Y a-t-il une raison de mettre à niveau ?

Realme 11 Pro + a la même dimension 1080

Le Realme 11 Pro+ est le téléphone haut de gamme du trio Realme 11. Il a été repéré sur Geekbench 5 avec le SoC MediaTek Dimensity 1080 et 12 Go de RAM. Le chipset fonctionne avec 2 cœurs ARM Cortex-A78 cadencés à 2,6 GHz et 6 cœurs ARM Cortex-A55 cadencés à 2,0 GHz. Sur le papier, le chipset n’est pas mal quand on regarde le marché du milieu de gamme. Cependant, c’est le même chipset trouvé dans le Realme 10 Pro+ qui confirme que le 11 Pro+ n’est qu’une mise à niveau itérative avec quelques ajustements mineurs. Le téléphone fonctionnait sur Geekbench avec 12 Go de RAM, mais nous pouvons également nous attendre à d’autres options. Le Geekbench confirme également Android 13, mais ce n’est pas une surprise à ce stade.

Pas tout à fait la mise à niveau que nous attendions

Ce n’est pas la première fois que Realme utilise le même chipset sur des smartphones plus récents. En fait, cela arrive assez souvent sur le marché du milieu de gamme, et la marque n’est pas la seule à le faire. Pourtant, c’est assez décevant de revoir le même chipset. On suppose que la marque n’a pas vu de raison de changer de chipset alors qu’il fonctionne bien. En fait, les modèles supérieurs de la série Redmi Note 12 intègrent également ce chipset. La variante la plus puissante est le Redmi Note 12 Turbo avec le nouveau Snapdragon 7+ Gen 2. Il deviendra bientôt mondial sous le nom de POCO F5, et nous supposons que Realme choisira un autre appareil à placer comme concurrent. Les Realme 11 Pro et 11 Pro+ devraient être des concurrents pour les téléphones Redmi Note 12 restants.

L’affichage est également très similaire à celui de son prédécesseur. Realme a confirmé via un teaser que le téléphone dispose d’un panneau incurvé de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau apportera une gradation PWM de 2 160 Hz et aura un menton étroit de 2,33 mm. Les améliorations les plus notables sont l’appareil photo supposé de 200 mégapixels et la charge rapide de 100 W. Bien sûr, le téléphone apporte également un tout nouveau langage de conception avec un grand appareil photo circulaire et une variante intéressante en cuir-tissu Sunrise Gold. Mais nous ne savons pas si cela suffira à convaincre les utilisateurs. Peut-être que pour ceux qui viennent du Realme 9 et des appareils plus anciens, ce sera intéressant. Mais les propriétaires du Realme 10 Pro+, en particulier, ne devraient pas voir de raison de passer à cela. Jusqu’à présent, que pensez-vous, le Realme 11 Pro+ est-il un succès ou un échec ?

Caractéristiques affirmées de Realme 11 et 11 Pro

Le téléphone sera lancé aux côtés du Realme 11 Pro le 10 mai. Il existe également une rumeur concernant le Realme 11, mais il devrait apparaître plus tard. À l’heure actuelle, ces téléphones atteindront la Chine. Cependant, nous pouvons nous attendre à une sortie mondiale plus tard cette année. Le Realme 11 Pro+ était déjà certifié par le Bureau indien des normes indiennes. Il confirme une éventuelle libération dans le pays. Hormis le Realme 11 Pro+, la marque ne fait pas grand bruit pour le Realme 11 Pro. Espérons qu’il aura de meilleures spécifications que son prédécesseur. Le Realme 10 Pro avait le Snapdragon 695 5G, tout comme son prédécesseur. Espérons que nous verrons un rafraîchissement sur le Realme 11 Pro. Selon les rumeurs, le 11 Pro aurait une batterie de 4870 mAh avec une charge rapide de 65 W. La vanille Realme 11 conservera une charge de 33 W avec une énorme batterie de 5 000 mAh.

