Wiko Hi Enjoy 60, un téléphone mobile français avec HarmonyOS arrive sur le marché

Il y a quelques jours, la marque technologique française WIKO a sorti son deuxième téléphone mobile pour entrer sur le marché chinois. Cet appareil est le Wiko Hi Enjoy 60 qui a été lancé ce matin. Cet appareil dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Cependant, il existe également une version de 256 Go et les deux modèles coûtent respectivement 1399 yuans (202 $) et 1599 yuans (231).

En termes de conception d’identification, le Wiko Hi Enjoy 60 adopte la conception à double anneau, tout comme les appareils Huawei. La couverture arrière est faite de technologie de texture optique à double couche. Il a trois couleurs qui sont le bleu cristal de glace, l’or clair du matin et le noir magique de la nuit. Tout comme le Huawei P50 Pro, les doubles anneaux dorés rendent cet appareil très accrocheur. À l’avant, cet appareil est livré avec un écran LCD de 6,75 pouces prenant en charge une résolution de 1600 x 720. L’écran a également un rapport écran/corps de 90,26 % et prend en charge la gradation intelligente de haute précision, l’écran lumineux protégeant les yeux et d’autres modes.

Wiko Hi Enjoy 60 prend en charge HarmonyOS

Cependant, l’un des principaux points d’intérêt du Wiko Hi Enjoy 60 est qu’il prend en charge la capacité distribuée HarmonyOS. La société a obtenu le certificat pour HarmonyOS Connect. Ainsi, ce téléphone mobile est livré avec les fonctionnalités classiques d’Harmony. Les utilisateurs de cet appareil peuvent accéder au store HarmonyOS et installer ses applications. L’appareil prend également en charge le centre de contrôle multi-appareils Harmony, les cartes universelles et les grands dossiers, le mode pur et les fonctions d’images telles que la protection de la vie privée.

Dans le même temps, le nouveau téléphone prend également en charge le « super terminal », qui peut être connecté à des appareils HarmonyOS tels que des écrans intelligents, de l’audio, des écouteurs, etc., pour réaliser une collaboration multi-appareils. Plus important encore, le Wiko Hi Enjoy 60 prend également en charge le mode pur, qui peut identifier intelligemment les comportements à risque des applications installées sur le téléphone mobile, effectuer une détection des comportements malveillants, une analyse des vulnérabilités de sécurité, etc., et prendre en charge les images pour masquer les informations sensibles afin d’éviter les fuites de confidentialité.

En termes de spécifications de base, le Wiko Hi Enjoy 60 utilise la puce Dimensity 700 5G. À l’arrière, cet appareil est livré avec un appareil photo principal 48MP ainsi qu’un capteur 2MP. Sur le devant, il y a un tireur selfie 8MP. Sous le capot, cet appareil dispose d’une énorme batterie de 6000 mAh pour garder ses lumières allumées. Il prend également en charge la charge rapide de 22,5 W.

Wiko Hi Enjoy 60 tous les détails

Le Wiko Hi Enjoy 60 est un smartphone sorti en 2023. L’appareil est construit autour d’un écran (LCD) de 6,75 pouces avec une résolution HD+ (1600 x 720 pixels) et une encoche en forme de goutte de rosée. Cet appareil est livré avec une configuration à double caméra arrière, qui comprend un capteur principal de 48 MP, un objectif ultra grand angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. La caméra frontale est un capteur 8MP qui prend en charge quelques modes d’embellissement. Il est alimenté par un chipset MediaTek Dimensity 700 (MT6833) et un processeur ARM 2x 2,2 GHz. L’appareil dispose de 8 Go de RAM et de 128/256 Go de stockage interne. L’appareil est alimenté par une batterie Li-Po 6000 mAh. Du côté logiciel, il fonctionne sur Android OS. Cependant, il est important de noter que cet appareil prend également en charge HarmonyOS de Huawei.

Le Wiko Hi Enjoy 60 a une dimension de 77,6 x 168,3 x 8,98 mm et pèse 199g. L’appareil a une façade en verre, un dos en plastique et un cadre en plastique. Il dispose par ailleurs d’un écran multi-touch capacitif avec verre incurvé 2,5D résistant aux rayures. Un autre aspect intéressant de cet appareil est qu’avec un budget très faible, les utilisateurs peuvent en posséder un. Le rapport spécifications / prix de ce téléphone mobile est très élevé.

Modèle 5G

Le Wiko Hi Enjoy 60 est également disponible dans une version 5G, qui a des spécifications similaires mais est alimenté par un processeur Dimensity 6020. L’appareil dispose d’un écran HD+ de 6,75 pouces avec une résolution de 720 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’appareil dispose d’une double caméra arrière de 48MP et d’une caméra frontale de 8MP. Il dispose de 8 Go de RAM et de 128/256 Go de stockage interne. L’appareil est alimenté par une batterie Li-Po 6000 mAh.

À propos de Wiko

Wiko est une entreprise française d’électronique grand public fondée en 2011 par Laurent Dahan. Wiko a son siège social à Marseille, en France, et dispose d’équipes de conception et de marketing basées au même endroit. L’entreprise se consacre à la création de téléphones portables et de produits basés sur des scénarios écologiques pour le marché européen.

La marque a connu du succès sur le marché français, où elle est devenue l’un des trois premiers vendeurs de combinés du pays. Le succès de l’entreprise est attribué à sa « french touch » et à son statut local, qui a trouvé un écho auprès des acheteurs français. Wiko a également connu du succès sur d’autres marchés européens, où il a connu une croissance à trois chiffres. La société a livré 2,6 millions d’appareils au total en 2013, principalement des smartphones Android double SIM. Cette année-là, il a vendu 1,7 million de smartphones en France, ce qui représentait 7% du marché français, ce qui en fait la deuxième entreprise de smartphones du pays après Samsung.

Wiko a étendu sa présence au-delà de l’Europe et est désormais présent dans plus de 30 pays en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. La société compte environ 30 millions d’utilisateurs, soit le double du nombre de deux ans plus tôt. Le succès de Wiko sur le marché des smartphones a mis au défi les grands acteurs et a fourni un certain équilibre à la torsion politique en Europe qui a suivi la vente du combiné de Nokia à Microsoft. La vente a également été considérée comme faisant partie d’un malaise plus large dans le secteur technologique européen qui a été dépassé par la croissance rapide de concurrents américains et asiatiques.

Les téléphones mobiles de Wiko sont connus pour leur prix abordable et leur bon rapport qualité-prix. Les téléphones de la société prennent également en charge des spécifications décentes pour leur prix et sont destinés aux consommateurs soucieux de leur budget. Ils sont également connus pour leurs designs stylés et la « touche française » de l’entreprise.

