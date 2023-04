OnePlus Nord 3 fuit à nouveau, le lancement semble imminent

OnePlus Nord 3 court dans la rumeur depuis plusieurs mois. L’appareil était, en effet, attendu depuis un an. Cependant, OnePlus a décidé de lancer juste un OnePlus Nord 2T remanié. Maintenant, le prochain roi du OnePlus Nord 3 semble enfin donner de vrais pas à faire, officiel. L’appareil a déjà été divulgué, et maintenant il a obtenu la certification TKDN. La nouvelle liste suggère que OnePlus est dans les dernières étapes pour rendre cet appareil officiel.

OnePlus Nord 3 émerge sur la certification TKDN

Le OnePlus Nord 3 a déjà été adopté par le NBTC et le TDRA. La dernière certification TKDN confirme le téléphone avec le numéro de modèle CPH2493. De plus, il confirme la prise en charge de plusieurs bandes 5G – n1, n2, n5, n48 et n40. En dehors de ces détails, le listing n’est pas le plus révélateur des processus de certification. Cependant, nous savons déjà à quoi nous attendre grâce à une multitude de fuites.

Caractéristiques affirmées

Le OnePlus Nord 3 n’est pas exactement un nouveau smartphone. Du moins pas pour ceux qui résident en Chine, où l’appareil sera probablement absent. Le téléphone est en fait un OnePlus Ace 2V rebadgé. Celui-ci est devenu officiel en Chine en mars. L’appareil contient un écran AMOLED de 6,74 pouces doté d’une résolution Full HD + et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le OnePlus Ace 2V contient le MediaTek Dimensity 9000. Le chipset phare de MediaTek de l’année dernière devrait être assez bon lorsque vous payez le prix d’un téléphone de milieu de gamme. Il viendra avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. L’appareil fonctionnera sur une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 80 W.

En termes d’optique, il y aura un appareil photo principal de 64 MP, un tireur ultra large de 8 MP et un vivaneau macro de 2 MP. La caméra frontale sera un jeu de tir selfie de 16 MP. Sur le plan logiciel, le téléphone fonctionnera sur Android 13 basé sur OxygenOS 13.1.

Les rumeurs font état d’un lancement en juin ou juillet de cette année. Mais vu le nombre de fuites, nous ne serons pas surpris d’avoir un mot officiel dans les semaines à venir. Nous prévoyons également la sortie prochaine d’un OnePlus Nord CE 3, rejoignant le OnePlus Nord CE 3 Lite récemment lancé.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine