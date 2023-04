Le système Honor MagicOS sera meilleur que iOS – Zhao Ming

Récemment, le laboratoire de R&D Honor Shenzhen a ouvert ses portes au public pour la première fois. Le PDG de Honor, Zhao Ming, s’est également entretenu avec les médias sur la recherche et le développement technologiques. Zhao Ming a révélé que l’intensité des investissements en R&D d’Honor en 2022 représentera près de 10 % de ses revenus. Il a dit… « En regardant l’industrie de la téléphonie mobile, combien d’entreprises peuvent investir 10 % de leurs revenus dans la R&D comme Honor ? »

En parlant de concurrence, Zhao Ming a mentionné Huawei et Apple.

« Quand il s’agit d’Apple, tout le monde dit que le matériel d’Apple n’est pas bien équipé, que la communication est mauvaise et que la durée de vie de la batterie est mauvaise. Ceci est reconnu par tout le monde. Vous pouvez voir que le signal de la version standard est faible, la durée de vie de la batterie est faible et la bordure noire sur l’écran est plus grande que la nôtre. Mais la raison pour laquelle c’est si cher, c’est qu’Apple a iOS et l’écologie, il semble qu’un iOS puisse couvrir tous les problèmes d’Apple. dit Zhao Ming.

Honor a de grands projets

Zhao Ming souligne également que Honor s’améliorera encore sur la base de MagicOS 7.0. Il affirme que la prochaine étape consiste à créer une expérience comparable ou supérieure à iOS. Honor veut rattraper ou dépasser Apple en termes de fluidité et d’écologie du système d’exploitation. La société vise également à développer ses propres capacités de base. Zhao Ming pense qu’après la sortie de la série Honor Magic 5, il n’y a plus de rival en termes de communication, d’écran, de protection des yeux et d’expérience complète du téléphone phare.

« Dans le passé, la référence en matière d’autonomie de la batterie était Huawei Mate. Qui défiera l’autonomie de la batterie de Magic 5 aujourd’hui ? Non. Qui défiera la communication de Magic 5 ? Aucun. » « À l’inverse, je veux défier la fluidité d’Harmony et d’iOS. Il y a beaucoup de comparaisons, 90% est soit équivalent, soit ma maîtrise est meilleure, la prochaine étape est d’avoir cette capacité, qu’elle soit comparée à Harmony ou iOS.

MagicOS

Honor utilise le skin MagicOS au-dessus d’Android dans ses téléphones mobiles. La dernière version est MagicOS 7.1. Le MagicOS 7.1 offre une gamme de fonctionnalités et d’options de personnalisation, notamment un affichage permanent personnalisé, un enregistreur d’écran intégré et une gamme de thèmes et de fonds d’écran. Le système promet également de meilleures performances, des animations plus fluides et une durée de vie de la batterie plus longue. La conception logicielle du MagicOS 7.1 est presque méconnaissable d’Android 13. Mais il a encore quelques applications préinstallées qui peuvent ne pas être utiles à tout le monde.

Le système dispose d’une toute nouvelle interface utilisateur et d’outils intégrés pour aider les utilisateurs à effectuer plusieurs tâches à la fois et à utiliser plusieurs applications en même temps. Le système dispose de mises à niveau inspirées de l’IA sur la caméra, le GPU et la sortie du système. Les applications Honor Computer Manager et HONOR Health sont des applications très utiles. Ils offrent aux utilisateurs plus de fonctionnalités pour contrôler plusieurs appareils et des plans d’entraînement personnalisés. Les notes de lancement de ce système de la société révèlent les principales caractéristiques de MagicOS 7.1. Les fonctionnalités incluent

Nouvelle interface utilisateur

Outils intégrés pour aider les utilisateurs à effectuer plusieurs tâches et à utiliser plusieurs applications en même temps

Améliorations inspirées de l’IA sur la caméra, le GPU et une sortie système plus fluide

MagicRing pour la collaboration multi-appareils

Prise en charge du stylet avec le stylo magique HONOR

HONOR Computer Manager pour contrôler plusieurs appareils avec un seul jeu de souris et de clavier

Application HONOR Health pour personnaliser les plans d’entraînement avec des routines personnelles et fournir plus de 300 suggestions d’entraînement et de santé du système selon les scénarios d’entraînement intelligents

Dans l’ensemble, MagicOS 7.1 offre aux utilisateurs un système puissant doté d’une capacité matérielle haut de gamme et de fonctionnalités de pointe. Le système est conçu pour améliorer la facilité d’utilisation et offrir aux utilisateurs plus d’outils pour contrôler de nombreux appareils. Par ailleurs, ce système aide les utilisateurs à contrôler les plans d’entraînement personnalisés.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine