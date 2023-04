Le Samsung Galaxy Z Flip5 devrait dépasser les ventes de son prédécesseur

Samsung est déjà en train de présenter ses smartphones pliables Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5. Les appareils ne devraient arriver que fin juillet ou début août, comme d’habitude. Cependant, les préparatifs sont déjà en cours. Selon Ross Young, les chiffres de production du Galaxy Z Flip5 seront le double du Galaxy Z Flip4. Apparemment, Samsung s’attend à ce que le nouveau téléphone se vende mieux que son prédécesseur, il joue donc avec des numéros sûrs.

Samsung est convaincu que le Galaxy Z Flip5 se vendra plus

La firme coréenne utilise probablement les ventes du Galaxy Z Flip4 comme base. Le téléphone s’est vendu plus que son prédécesseur, mais cela n’indique pas que le Galaxy Z Flip5 maintiendra la demande. Samsung a des raisons de croire que ce sera un succès de toute façon. Selon les rumeurs, le nouveau combiné apporterait un écran extérieur plus grand. Cela semble être une tendance pour les téléphones pliables à clapet 2023. Après le Vivo X Flip, le Motorola Razr 40 Ultra devrait apporter un écran de couverture de 3,5 pouces.

Le Galaxy Z Flip5 et le Fold5 sont également livrés avec un nouveau mécanisme de charnière amélioré. Samsung prend enfin des mesures pour réduire le pli et donner au téléphone un aspect plat une fois plié. Le Honor Magic Vs a surpris le marché mondial avec son pli minimal. Avec la montée en puissance de la concurrence, Samsung doit sérieusement combler les lacunes de son pliable. Passant à autre chose, le Galaxy Z Flip5 devrait également apporter de nouveaux capteurs d’appareil photo. Sous le capot, il emballera le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy.

Malheureusement, ces appareils n’apporteront aucune avancée dans la technologie de charge. Samsung conservera son approche conservatrice avec une charge de seulement 25 W offerte. Nous ne savons pas encore s’ils modifieront la capacité de la batterie, mais le chargeur sera le même que celui disponible dans la série Galaxy Z 4.

Nous nous attendons à ce que d’autres fuites continuent d’apparaître dans les semaines à venir.

