L’interface utilisateur du bureau Steam et la superposition dans le jeu reçoivent des changements majeurs

Qu’est-ce qui vient de se passer? Les utilisateurs avec les mises à jour bêta de Steam activées peuvent remarquer des changements importants dans l’interface utilisateur avec les mises à jour de cette semaine. Valve a réorganisé les interfaces utilisateur de bureau et de superposition dans le jeu tout en ajoutant quelques nouvelles fonctionnalités importantes et en peaufinant celles existantes. La nouvelle fonction de bloc-notes et les broches de superposition de jeu sont probablement les plus gros ajouts.

Les joueurs qui ont dû écrire des notes sur du papier physique ou sur l’application bloc-notes de leur téléphone pour se souvenir des détails de titres comme Elden Ring peuvent désormais le faire sans détourner le regard du jeu. Valve a ajouté un widget de bloc-notes, permettant aux utilisateurs d’écrire des notes avec une édition de texte enrichie dans la superposition du jeu.

Les utilisateurs peuvent écrire plusieurs notes par jeu. Ils sont également accessibles en mode hors ligne, consultables sur la page des détails du jeu et synchronisés sur plusieurs systèmes.

De plus, les joueurs peuvent afficher les notes tout en jouant en épinglant le bloc-notes à la fenêtre de jeu en dehors de la superposition du jeu, avec une opacité réglable. La fonctionnalité fonctionne pour n’importe quel widget de superposition, permettant aux utilisateurs d’épingler des threads de discussion de forum, des guides, le lecteur de musique Steam ou une fenêtre de navigateur Web. Valve indique que les joueurs peuvent également utiliser des fenêtres de navigateur épinglées pour regarder des flux vidéo pendant le jeu.

Un nouveau widget de présentation du jeu fournit une collection condensée d’informations sur le jeu en cours d’exécution. Il comprend des raccourcis vers des guides, des listes de réalisations, des nouvelles récentes sur le jeu, etc. De plus, Valve a complètement remanié le gestionnaire de captures d’écran.

De plus, Valve a réorganisé toutes les fonctionnalités de la superposition dans une refonte importante. Les utilisateurs peuvent choisir de les ouvrir à partir d’une rangée d’icônes en bas de l’écran ou d’une liste sur le côté pour un accès plus rapide.

L’interface utilisateur principale du bureau est également différente maintenant. Valve a changé l’apparence de l’en-tête, de l’écran des paramètres, du navigateur du serveur et d’autres éléments pour ressembler davantage à la nouvelle interface utilisateur pour le mode Big Picture et le Steam Deck. La boîte de notifications en haut de la fenêtre du client de bureau affiche désormais les remises en cours sur les jeux de la liste de souhaits.

Les utilisateurs peuvent activer la version bêta du client Steam en accédant à Paramètres > Interface > Participation à la version bêta du client et en sélectionnant « Mise à jour de la version bêta de Steam » dans le menu déroulant.

