Honor Pad V8 lancé avec Dimensity 8020 et écran 2.5K

Honor a enfin lancé une nouvelle tablette, la Honor Pad V8. La nouvelle ardoise est devenue officielle en Chine avec des spécifications très convaincantes et un prix abordable. Alors que la concurrence augmente dans ce segment, la tablette Honor est dotée de fonctionnalités intéressantes comme un chipset performant et un grand écran avec une résolution de 2,5K. Sans plus tarder, voyons ce que ce combiné a en réserve pour le marché. Fait intéressant, nous avons déjà un Honor Pad V8 Pro. C’est donc la version vanille que nous attendions.

Fonctionnalités et informations sur les prix du Honor Pad V8

Le Honor Pad V8 contient un énorme écran de 11 pouces avec une résolution de 2,5K. C’est un écran LCD et en plus de la haute résolution et du grand écran pour profiter de votre contenu, il apporte également un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le Honor Pad V8 apporte un tout nouveau chipset MediaTek Dimensity 8020. Malheureusement, les spécifications exactes de ce nouveau chipset ne sont pas encore disponibles. Cependant, nous mettrons à jour avec plus de détails une fois qu’il apparaîtra. Le V8 est en pré-vente, et nous devrions bientôt avoir plus de détails sur le CPU. Il convient de noter que cette plate-forme est déjà apparue dans les fuites précédentes.

L’appareil est également livré avec la technologie Honor TurboX pour améliorer les performances, en particulier dans les jeux. L’appareil est disponible en variantes avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. Il dispose de quatre haut-parleurs avec des matériaux de basse en polymère de la taille d’un micron. L’objectif est d’offrir une expérience audio de haute qualité et immersive de type cinéma. Le Honor Pad V8 est livré avec une énorme batterie de 7 250 mAh prenant en charge une charge de 22,5 W.

L’ardoise ne pèse que 485 grammes et est assez fine à 7,35 mm. Le Honor Pad V8 est actuellement disponible en Chine, mais il n’est qu’en phase de pré-réservation. À ce stade, les utilisateurs doivent déposer 100 yuans. Chaque fois que l’appareil sera disponible, ils bénéficieront d’une remise de 100 yuans sur le paiement final. Le modèle 128 Go se vendra environ 1 799 CNY tandis que la version 256 Go sera à 1 899 CNY.

Le Honor Pad V8 prend également en charge la fonction MagicRing, qui permet une interaction entre écrans et une collaboration multi-écrans. Nous supposons que cela fonctionne assez bien avec les Honor MagicBook X14 et X16 récemment sortis. Il prend également en charge le contrôle à distance par les parents et d’autres fonctionnalités disponibles dans MagicOS 7 (Android 13). Il prend également en charge le clavier flottant Honor Magic et le Honor Magic Pencil 3. Pour le moment, il n’y a pas de mot sur la disponibilité internationale. Mais compte tenu de la récente poussée d’Honor sur les marchés mondiaux avec le Honor Magic5 Pro, nous supposons que cette tablette fera bientôt un voyage en Europe et sur d’autres marchés.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine