ASUS Rog Ally Price leaks – C’est la fin du Steam Deck

ASUS a surpris le monde avec le teaser de sa console portable – l’Asus ROG Ally le 1er avril. Malgré le choix du pire jour pour les annonces, le produit était une vraie affaire et constituait une menace pour le Steam Deck. La console portable viendrait avec une série d’améliorations intéressantes par rapport à ce que nous avons dans la scène portable. Par exemple, il apporte l’APU AMD Z1 Extreme qui a essentiellement les performances du dernier processeur de la série Ryzen 7 et dispose d’un écran 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est bien plus que le Steam Deck et le Switch qui ont des écrans 720p avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La seule question flottante est : son prix sera-t-il compétitif par rapport au Steam Deck ? Une nouvelle fuite vient se préciser.

Le prix présumé d’ASUS ROG Ally fait le tour du Web

ASUS a confirmé que l’annonce officielle de ROG Ally sur le prix d’Ally intervient le 11 mai. La marque a également confirmé que le prix sera « inférieur à 1 000 $ » pour les deux variantes. Maintenant, le leaker Twitter SnoopyTech a le prix exact pour tous ceux qui attendent avec impatience plus de détails sur cette console.

Selon la fuite, l’ASUS ROG Ally ne coûtera que 699 $. La liste Best Buy de la console le confirme également avec les 512 Go de stockage interne. Cela ressemble à un prix décent compte tenu des spécifications et du stockage interne. Cependant, gardez à l’esprit qu’il pourrait s’agir d’un prix fictif. Il est courant que les détaillants répertorient les appareils avec des prix fictifs avant leur sortie.

L’ASUS ROG Ally a récemment exécuté Geekbench. Le résultat indique une différence significative entre l’AMD Ryzen Z1 Extreme et le Ryzen Z1. Il y aura un modèle moins cher avec le Z1, et son prix pourrait être proche de 499 $. Cela sonne bien car même la version de base de l’APU Zen4 est meilleure que le matériel Steam Deck de Valve. Comme nous l’avons dit, il dispose d’un écran 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de 512 Go de store interne. Le contrôleur qui a fui montre également une ergonomie décente et un ensemble bien rempli de fonctionnalités et de boutons. Une question qui demeure est la durée de vie de la batterie. Si cela ne dure pas bien, cela ruinera toute la transaction. Quoi qu’il en soit, ASUS affirme qu’il est à égalité avec le Steam Deck.

Selon AMD, le ROG Ally peut exécuter Fortnite à 1080p 60fps. Les paramètres exacts sont un mystère et nous ne savons pas s’il y a une sorte de mise à l’échelle en cours. Quoi qu’il en soit, c’est un résultat décent pour un ordinateur portable. On dit également que l’ASUS ROG Ally exécute une version de Windows 11. Cela indique qu’il pourra exécuter Steam, Epic Games et tout type de service de jeu en nuage disponible.

