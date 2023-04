Windows 10 ne reçoit plus de mises à jour de fonctionnalités

Conclusion : Windows 10 n’a pas reçu de nouvelles fonctionnalités importantes depuis que Microsoft est passé à Windows 11, mais la société a maintenant confirmé qu’elle avait cessé de développer des mises à jour majeures pour l’ancien système d’exploitation. Le changement intervient malgré les difficultés de Windows 11 à dépasser son prédécesseur en matière d’adoption par les utilisateurs.

Microsoft a confirmé cette semaine que la version actuelle de Windows 10 baptisée 22H2 – est la version finale. La société encourage tous ceux qui souhaitent de nouvelles mises à jour de fonctionnalités à passer à Windows 11, qui détient une part minoritaire du marché de Windows environ 18 mois après sa sortie.

De plus, Microsoft a réaffirmé que les mises à jour de sécurité mensuelles de Windows 10 devaient se terminer le 14 octobre 2025. Toute personne encore sous Windows 10 après cette date devra probablement obtenir des correctifs de groupes tiers comme 0patch.

La société de Redmond a cessé de vendre des licences Windows 10 en janvier, de sorte que toute personne achetant de nouvelles clés Windows obtiendra désormais Windows 11. Actuellement, les licences Windows 11 Pro peuvent être trouvées en vente pour 39 $, une remise importante.

Depuis le lancement de Windows 11, les utilisateurs de Windows 10 ont raté diverses mises à jour des éléments de l’interface utilisateur tels que la barre des tâches, l’explorateur de fichiers et la fonctionnalité de capture d’écran. Cependant, plusieurs mises à jour de Windows 11 ont causé des problèmes de performances et d’autres problèmes que Microsoft a dû résoudre. En décembre, la société a dû suspendre temporairement son déploiement de Windows 11 22H2 en raison de problèmes de performances de jeu.

Le nombre d’utilisateurs de Windows 11 ne cesse de croître, mais la majorité des utilisateurs semblent toujours préférer Windows 10 ou ne voient aucune grande incitation à passer à autre chose. Les derniers chiffres de Statcounter et Steam montrent que Windows 10 fonctionne sur environ 3 ordinateurs portables et systèmes de bureau sur 4, tandis que Windows 11 est à environ 20 % d’adoption.

La configuration système quelque peu déroutante est devenue un problème important pour Windows 11 avant son lancement. Le système d’exploitation nécessite TPM 2.0 pour le prise en charge officielle, ce qui le limite à une liste inhabituellement petite des générations de processeurs les plus récentes. De plus, les règles entourant l’utilisation de Windows 11 sur des systèmes non pris en charge sont incohérentes.

Les premières informations sur Windows 12 ont récemment commencé à émerger. Les rapports indiquent qu’il pourrait recevoir des mises à jour à un rythme plus rapide que Windows 11. Il pourrait également adopter un format plus modulaire pour une plus grande flexibilité sur une plus grande variété de hardware, y compris les systèmes bas de gamme. De plus, l’IA pourrait devenir un élément plus important de la prochaine génération de Windows.

Choisissez votre poison Windows : la mise à niveau en vaut-elle la peine ?

