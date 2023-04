Conception du Pixel 7a et spécifications clés confirmées par une fuite marketing

Année après année, nous continuons d’apprendre la même leçon : Google n’est pas doué pour garder des secrets sur les produits à venir. Leurs appareils continuent de fuir quoi qu’il arrive. C’est arrivé avec tous les téléphones Pixel jusqu’au Pixel 1. Le Pixel 3 XL était un cas notable puisque son énorme encoche de sourcil avait fui plusieurs mois avant sa sortie. Dans chaque génération de Pixel, nous sommes en mesure de voir les appareils avant leur atterrissage. Bien sûr, ce n’est pas une exception pour le prochain téléphone abordable du géant de la recherche – le Pixel 7a.

Outre les fuites habituelles provenant de leaksters et d’initiés, nous avons également une fuite qui semble s’être échappée directement de Google. Aujourd’hui, un nouvel ensemble de documents marketing divulgués vient tout clarifier sur cet appareil de milieu de gamme sophistiqué.

La conception et les spécifications clés de Google Pixel 7a sont à nouveau inclinées

Le Pixel 7a a fui de toutes les manières auxquelles vous pouvez vous attendre. Peut-être plus que ce à quoi vous vous attendiez, car le téléphone a même fait tourner une unité de développement sur le Web. La fiche technique du téléphone a été divulguée, et il est maintenant temps d’examiner de plus près les supports marketing. Ceux-ci devraient apparaître officiellement une fois les téléphones sortis sur Google I/O.

Les nouvelles fuites confirment un affichage à 90 Hz et un chipset Tensor G2. Le processeur n’est pas une plus grande surprise, car nous nous attendons à ce que le Pixel 7a soit un Pixel 7 rentable. Google a coupé quelques coins, mais pas sur l’unité de performance. L’appareil apportera également une puce de sécurité Titan M2 et une recharge sans fil. Ce sera la première fois qu’un téléphone Pixel A bénéficiera de cette fonctionnalité. Il convient de noter qu’il existe un nouvel appareil photo 64 MP pour le téléphone qui utilise probablement le capteur Sony IMX787.

Les matériaux divulgués confirment également la conception du Pixel 7a. Sans surprise, il suit le design de la série Google Pixel 7. Le téléphone se vendra environ 499 $ dans les options de couleur Charcoal, Snow, Sea et Coral. Il exécutera Android 13 dès la sortie de la boîte et sera parmi les premiers à obtenir Android 14 une fois qu’il sera disponible. En fait, il sera probablement éligible au programme bêta d’Android 14.

La Google I/O aura lieu le 10 mai. Outre le nouveau Google Pixel 7a, nous nous attendons également à ce qu’une nouvelle tablette Pixel et même le Pixel Fold fassent leurs débuts officiels. Peut-être que le géant de la recherche utilisera également l’événement pour taquiner sa gamme Pixel 8 comme il l’a fait l’année dernière avec la série Pixel 7. Nous nous attendons à ce que d’autres fuites apparaissent dans les prochains jours.

