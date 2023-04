La conception de Realme 11 Pro+ est confirmée et elle semble un peu familière

Après une longue attente, la série Realme 11 fait ses débuts officiels le 10 mai. La série Realme 10 a été lancée il y a quelques mois, et nous devons dire que les appareils présentaient certains inconvénients par rapport à la série Redmi Note 12. Le Realme 10 Pro + était le téléphone le plus convaincant de la gamme, étant l’un des premiers appareils de milieu de gamme avec un écran AMOLED incurvé. Cependant, Realme a décidé d’amener le Realme 11 Pro+ à occuper la place de ses téléphones milieu de gamme les plus intéressants. Le nouveau Realme 11 Pro+ apportera des mises à niveau matérielles importantes, mais la conception sera également nouvelle. Eh bien, c’est nouveau pour les appareils Realme, mais je l’ai déjà vu sur un produit phare Huawei du passé.

Le design de Realme 11 Pro+ a été repéré

Nous avons déjà repéré le design du Realme 11 Pro+ grâce à une liste sur TENAA. Maintenant, Realme a décidé de confirmer le design et de révéler cette option de couleur fantaisie Sunrise Beige. La marque n’est plus intéressée à détenir des secrets. Le design a du cuir et du tissu à l’arrière.

Selon le communiqué de presse de la marque, le design du Realme 11 Pro+ provient de Matteo Menotto. Pour ceux qui ne le savent pas, il est responsable du design pour les textiles chez Bvlgari et ancien designer senior chez Gucci. Le design s’inspire du lever du soleil dans une ville romantique. De plus, il met en œuvre «des cuirs souples, des tissus tissés, cousus à la main» pour améliorer l’expérience téléphonique haut de gamme.

Caractéristiques affirmées

La fuite confirme également le haut et le bas plats. Cependant, nous savons déjà que le téléphone conservera les bords incurvés de son prédécesseur. L’image confirme également un appareil photo principal de 200 MP avec OIS. Nous nous attendons à ce qu’il utilise le vivaneau Samsung ISOCELL HP3. Il y a une grande île noire avec un cercle doré qui met en évidence la caméra principale au centre. Le tireur principal est flanqué de deux vivaneaux. Nous pensons que nous avons un tireur ultra large plus un capteur macro/profondeur. Au sommet, nous avons une sorte de flash LED.

Les fuites indiquent l’utilisation d’un écran AMOLED avec une résolution FHD+ et nous nous attendons à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone apportera probablement une charge rapide de 100 W. Le Realme 10 Pro s’en tiendra à une charge de 67 W tandis que le Realme 11 à la vanille n’aura qu’une charge de 33 W.

À noter que le communiqué de presse ne confirme que les Realme 11 Pro et 11 Pro+ pour l’événement. Le duo se vendra en Oasis Green et Astral Black, l’option cuir-tissu est Sunrise Gold et devrait être exclusive au 11 Pro+. Nous ne savons pas si les autres variantes apporteront également cette finition, mais nous pensons qu’elles seront plus simples.

Realme continuera probablement à publier plus de teasers avant le lancement. Donc restez à l’écoute pour en savoir plus.

