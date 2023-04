Huawei a finalement quitté la première place du marché chinois des téléphones pliables

Selon les données de la société d’études de marché IDC, OPPO est sur le point de devenir la première marque de téléphones mobiles en Chine en termes de volume de ventes. La marque chinoise revendiquera la première place pour le premier trimestre 2023 avec une part de marché de 19,6%. La sous-marque OnePlus s’est bien comportée sur le marché, avec une augmentation de plus de 300 % d’une année sur l’autre. OnePlus est désormais la marque de téléphones mobiles à la croissance la plus rapide en Chine. Dans le même temps, la stratégie haut de gamme à double phare d’OPPO a commencé à porter ses fruits. Les séries OPPO Find N2 et Find N2 Flip dominent le marché chinois des téléphones pliables avec une part de marché de 35,0 %.

Parmi les gammes de produits OPPO, les téléphones pliables de la série Find N ont attiré le plus d’attention. Selon des données officielles antérieures, depuis son lancement, la série Find N2 conserve sa première place sur le marché chinois des téléphones pliables. Ce qu’il a fait pendant trois mois consécutifs. Liu Zuohu, un dirigeant d’OPPO, a déclaré que la série Find N est devenue le premier choix de plus de personnes intéressées par les téléphones pliables.

Parmi eux, l’OPPO Find N2 est le grand téléphone pliable le plus léger de l’histoire d’OPPO. Il ne pèse que 233 g, ce qui est plus léger que l’iPhone 14 Pro Max. Grâce à une précision d’assemblage ultime et à des normes de contrôle strictes, la fiabilité du Find N2 a encore été améliorée. Même si le volume de la charnière est réduit de 37% et le poids est réduit de 36%, le Find N2 atteint toujours la force. Plus important encore, Find N2 est actuellement le premier téléphone pliable horizontal à avoir passé le certificat de pliage sans souci Rheinland 2022.

Téléphones pliables de marques chinoises

Les téléphones mobiles pliables gagnent en popularité parmi les experts en technologie et les utilisateurs depuis leur lancement en 2019. Alors que Samsung et Huawei ont été les premières marques à lancer des téléphones pliables, des marques chinoises comme Xiaomi, Oppo et Vivo ont également sauté dans le train avec leur propre conceptions innovantes. Les marques chinoises ont rapidement adopté la technologie des téléphones pliables et ont repoussé les limites de ce qui est possible avec leurs conceptions.

L’un des principaux avantages des téléphones pliables est leur écran plus grand. Lorsqu’ils sont dépliés, ces appareils offrent un écran plus grand que les téléphones portables ordinaires. Cela les rend idéaux pour regarder des films, jouer à des jeux et faire du multitâche. Ils offrent également la commodité de pouvoir se replier à une taille plus compacte pour une portabilité facile.

Un autre avantage des téléphones pliables est leur capacité à offrir une expérience utilisateur unique. Le mouvement de pliage et de dépliage de l’appareil peut être satisfaisant et ajouter un niveau supplémentaire d’interactivité pour les utilisateurs. De plus, la possibilité de plier l’appareil de différentes manières peut offrir plus de polyvalence en termes d’utilisation de l’appareil.

Cependant, certains problèmes surviennent également avec les téléphones pliables. Ces problèmes sont centrés sur la durabilité et le prix. Bon nombre des premiers téléphones pliables lancés par Samsung et Huawei ont été critiqués pour leur fragilité. Cela a conduit à un certain scepticisme quant à la durabilité à long terme des téléphones pliables et à la question de savoir s’ils valent le prix élevé. Malgré ces problèmes, les marques chinoises continuent d’avancer avec leurs conceptions de téléphones pliables et elles s’en sortent très bien.

Huawei

Huawei a été l’une des premières marques à lancer un téléphone pliable, le Mate X, en 2019. L’appareil présentait une conception unique pliable vers l’extérieur, qui permettait un écran plus grand de 8 pouces lorsqu’il était déplié. Il affichait également des spécifications décentes, notamment une puce Kirin 980 et une batterie de 4500 mAh. Depuis lors, Huawei est au sommet du marché chinois des téléphones pliables.

Après le Mate X, Huawei est allé de l’avant et a publié de nouvelles versions du Mate X, y compris les Mate Xs et Mate X2. Ceux-ci ont amélioré la conception d’origine avec un meilleur style de charnière et des puces très solides. Le Mate X2, sorti en 2021, présente un design repliable vers l’intérieur similaire au Galaxy Fold de Samsung et dispose d’un grand écran OLED de 8 pouces lorsqu’il est déplié.

Les téléphones pliables de Huawei ont été salués pour leur design innovant et leurs spécifications impressionnantes, mais ils ont également été confrontés à des défis en raison de la guerre commerciale en cours entre la Chine et les États-Unis. L’entreprise s’est vu interdire d’utiliser les services Google sur ses appareils, ce qui a eu un impact sur son attrait sur les marchés mondiaux.

Xiaomi

Une marque chinoise qui a fait des vagues sur le marché des téléphones pliables est Xiaomi. Le Mi Mix Fold de la société, sorti en 2021, est l’un des téléphones pliables les plus innovants du marché. L’appareil dispose d’un grand écran OLED pliable de 8,01 pouces et utilise une technologie de lentille liquide unique pour permettre un zoom optique jusqu’à 3x. Il dispose également d’une batterie de 5020 mAh et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, ce qui en fait un appareil puissant pour la productivité et le divertissement.

Oppo

Oppo est une autre marque chinoise qui a fait des vagues sur le marché des téléphones pliables. Le Find X3 Pro de la société, sorti en 2021, utilise un écran enroulable qui s’agrandit pour révéler un écran plus grand. Lorsqu’il est entièrement développé, l’appareil offre un écran OLED de 7,56 pouces, ce qui en fait l’un des plus grands téléphones pliables du marché. Il dispose également d’une puissante puce Qualcomm Snapdragon 888 et d’une batterie de 4500 mAh, ce qui en fait un acteur solide en termes de puissance et de longévité.

Vive

Vivo, une autre marque chinoise, est également entrée sur le marché des téléphones pliables avec la sortie de son Vivo X60 Pro+. L’appareil présente une conception de charnière unique qui lui permet de se plier dans plusieurs directions, ce qui le rend plus polyvalent que de nombreux autres téléphones pliables sur le marché. Il dispose également d’un grand écran OLED de 6,56 pouces et d’une puissante puce Snapdragon 888, ce qui en fait un excellent appareil pour la productivité et le divertissement.

Derniers mots

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine