Apple développe un iPad Pro 14 pouces avec un OS inédit

Selon un rapport récent, Apple travaille sur une version spéciale du système iPadOS 17. Le rapport affirme que ce système spécial est conçu pour le plus grand iPad qui n’est pas encore arrivé sur le marché. Le premier grand iPad mesurera 14,1 pouces et prendra officiellement la route l’année prochaine. L’utilisateur de Twitter @ analyst941 a annoncé que l’édition spéciale iPadOS 17 est conçue pour le plus grand iPad Pro/Ultra/Studio. Il affirme également qu’il sera affiné pour que le modèle 14,1 pouces puisse exécuter simultanément deux écrans 6K. Il le fera via l’interface Thunderbolt 4 et son taux de rafraîchissement sera jusqu’à 60Hz. Le modèle sera livré avec la puce M3 Pro.

L’iPad 14,1 pouces sera le plus grand modèle d’iPad à ce jour, dépassant l’iPad Pro 12,9 pouces actuel. La fuite suggère qu’Apple pourrait adopter un nouveau nom pour le prochain iPad plus grand afin de le séparer des produits existants, tels que « iPad Ultra » ou « iPad Studio ». Bien que cette affirmation spécifique semble être basée sur des spéculations plutôt que sur des preuves tangibles.

L’intérêt d’Apple pour les iPad plus grands a déjà été discuté à plusieurs reprises. L’analyste d’affichage fiable Ross Young a signalé à un moment donné que l’iPad Pro de 14,1 pouces serait lancé au premier trimestre de 2023 avec un écran mini-LED. Cependant, en décembre, Ross Yang est revenu sur ses prévisions et a déclaré qu’Apple ne prévoyait plus de lancer un nouveau modèle de 14,1 pouces. Son rapport indique maintenant qu’Apple annulera l’appareil ou le retardera pendant longtemps.

Un bref historique des iPad à grand écran d’Apple

Apple a toujours été connu pour son approche innovante et avant-gardiste de la technologie. L’un des domaines dans lesquels la société a constamment repoussé les limites est sa gamme d’iPad, en particulier ceux dotés de grands écrans. Dans cet essai, nous examinerons de plus près l’histoire d’Apple en matière d’iPad à grand écran et l’évolution de ces appareils au fil du temps.

Le premier iPad est sorti en 2010 et comportait un écran de 9,7 pouces, considéré comme grand pour une tablette à l’époque. L’appareil a été bien accueilli par les consommateurs et est rapidement devenu un best-seller, avec des millions d’unités vendues dans les premiers mois de sa sortie.

iPadPro

Cependant, ce n’est qu’à la sortie de l’iPad Pro en 2015 qu’Apple a vraiment commencé à explorer le potentiel des iPad à grand écran. L’iPad Pro d’origine comportait un écran de 12,9 pouces, beaucoup plus grand que n’importe quel modèle d’iPad précédent. L’appareil a été commercialisé comme une machine de productivité, avec des fonctionnalités telles que le multitâche sur écran partagé et la possibilité d’exécuter plusieurs applications simultanément.

L’écran plus grand a également rendu l’iPad Pro idéal pour les professionnels de la création, tels que les graphistes et les artistes. Apple a sorti un nouvel accessoire pour l’iPad Pro, appelé Apple Pencil. Le crayon permet aux utilisateurs de dessiner et d’esquisser directement sur l’écran avec précision.

L’iPad Pro a été un succès avec de nombreuses bonnes critiques d’utilisateurs et de journalistes techniques. Beaucoup ont loué l’appareil pour sa sortie puissante et son grand écran. Cela le rendait idéal pour des tâches telles que le montage vidéo et les jeux.

iPad Pro 2017

En 2017, Apple a publié une nouvelle version de l’iPad Pro avec un écran légèrement plus petit de 10,5 pouces. Cependant, la société a toujours conservé le modèle de 12,9 pouces. Les nouveaux modèles d’iPad Pro comportaient également des puces améliorées, de meilleurs appareils photo et la prise en charge de l’Apple Pencil.

iPad Pro 2018

L’iPad Pro 2018 a connu une énorme refonte, avec une lunette plus fine et des coins arrondis, similaires à l’iPhone X. Le modèle 12,9 pouces était également légèrement plus petit, grâce à une réduction de la taille de la lunette.

La refonte a suscité des critiques mitigées, certains louant le nouveau design comme étant élégant et moderne. Cependant, d’autres l’ont critiqué pour être trop similaire à l’iPhone. Cependant, les nouveaux modèles d’iPad Pro se sont toujours bien vendus. Il a continué à être populaire parmi les professionnels de la création et les utilisateurs expérimentés.

iPadAir 2020

En 2020, Apple a relancé la marque iPad Air, qui était en sommeil depuis 2018. Le nouvel iPad Air comportait un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, légèrement plus grand que l’écran 10,5 pouces du modèle précédent.

La conception du nouvel iPad Air était similaire à celle de l’iPad Pro, avec des cadres plus fins et la prise en charge de l’Apple Pencil 2. Cependant, l’appareil était moins puissant que l’iPad Pro, avec un processeur moins avancé et moins de fonctionnalités. Malgré cela, le nouvel iPad Air était toujours populaire auprès des utilisateurs, grâce à son prix inférieur et à son affichage décent.

iPad Pro 2021

En 2021, Apple a lancé les modèles d’iPad Pro les plus récents, dotés d’écrans Liquid Retina XDR de 11 pouces et 12,9 pouces. Ces écrans offrent une luminosité et un contraste améliorés, ce qui les rend idéaux pour des tâches telles que l’édition de photos et de vidéos.

Les nouveaux modèles disposent également de la puissante puce M1, qui est similaire aux puces utilisées dans les Mac PC d’Apple. Cela rend les nouveaux modèles d’iPad Pro encore plus puissants et performants que les modèles précédents.

Avantages des iPad à grand écran d’Apple

L’un des principaux avantages d’un iPad à grand écran est la possibilité de l’utiliser comme option d’ordinateur portable. Avec l’ajout d’accessoires tels que le clavier intelligent et l’Apple Pencil, les utilisateurs peuvent effectuer des tâches telles que l’écriture, le dessin et l’édition en toute simplicité. Cela a fait de l’iPad une option attrayante. C’est surtout le cas pour les personnes qui ont besoin de travailler en déplacement ou qui préfèrent la polyvalence d’une tablette à un ordinateur portable ordinaire.

Un autre avantage d’un iPad à grand écran est la possibilité de consommer des médias de manière plus immersive. Qu’il s’agisse de regarder un film ou de jouer à un jeu, un écran plus grand peut rendre l’expérience plus agréable et engageante.

La popularité des iPad à grand écran a également stimulé l’innovation sur le marché des tablettes dans son ensemble. Des rivaux comme Samsung et Microsoft ont sorti leurs propres tablettes à grand écran. Ces tablettes offrent des fonctionnalités et des capacités similaires à celles de l’iPad Pro.

